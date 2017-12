Fallece un hombre tras ser atropellado por un camión en Siero Agentes de la Guardia Civil y los servicios de emergencia, en el lugar de los hechos, en Granda. / E. C. El tráiler salía del polígono de Les Peñes, cuando arrolló al peatón por causas que aún se desconocen MARCOS GUTIÉRREZ Siero Martes, 5 diciembre 2017, 20:32

Alrededor de las siete y media de esta tarde fallecía un hombre en la N634, a la altura de Granda, atropellado por un camión. El tráiler salía del polígono Les Peñes, cerca del taller mecánico Arquiveca, cuando arrolló al peatón, que circulaba por la vía por causas que aún se desconocen.

Testigos del accidente explicaron que la zona está en un cruce en el que no hay un paso señalizado para peatones. Asimismo, detallaron que la zona no tiene problemas de visibilidad especialmente reseñables, ni tampoco es una vía que se haya caracterizado por ser especialmente insegura hasta la fecha. Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como del Soporte Vital Avanzado del Servicio de Salud del Principado de Asturias, que no pudieron hacer nada por su vida.

Testigos presenciales del siniestro detallaron que el conductor estacionó el camión en cuanto fue consciente del impacto y se desplazó hasta donde yacía el peatón para interesarse por su estado.