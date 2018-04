Fieles a la cita desde tres continentes Pablo Martínez y Gerardo Acebal brindando en Les Campes. / P. N. Sierenses formados y residentes en países como Bélgica, India, Dinamarca o El Salvador no quisieron perderse su fiesta favorita J. C. D. POLA DE SIERO. Miércoles, 4 abril 2018, 00:03

El vermú de los Güevos Pintos parece una convención de la ONU, pero con gente de casa. La Pola se ha convertido en una prolífica cantera de 'leyendas urbanas' -según la expresión acuñada por Vicente Álvarez Areces- y casi todos hacen lo imposible por no faltar a esta cita del pueblo. Un mítico es Javier García Augusto, afincado desde hace veintiocho años en Bruselas, y que intenta no fallar. «Ye la primera vez que me visto de asturianu en 51 años», aseguró.

Gerardo Acebal viene desde la India: «Nunca falté a los Güevos Pintos». Afirma que es su favorita, sobre todo, por el ambiente del vermú. «Ya me gusta más el día que la noche», confiesa. Y Pablo Martínez lleva cinco años en Dinamarca. «Para mí es una fecha ineludible en el calendario y la mejor fiesta de día de Asturias», dice, aunque reconoce que prefiere más el Carmín, que son más horas. Borja Gómez, residente en El Salvador, sí tiene claro que prefiere los Güevos Pintos y el placer de reencontrarse con los amigos.