La Fiscalía pide la condena para dos empresarios por apropiación indebida Les acusa de sustraer muebles y máquinas por valor de 45.880 euros de una nave de Colloto, de la que fueron deshauciados por impago del alquiler J. C. D. SIERO. Viernes, 23 marzo 2018, 00:21

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita sendas condenas de un año y nueve meses de prisión para dos empresarios acusados de apoderarse de muebles y maquinaria -valorados en 45.880 euros- de una nave en Colloto, en la que desarrollaban su negocio y de la que habían sido desahuciados por impago del alquiler. La vista oral está señalada para hoy, a las 9.30 horas, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo.

Según el Ministerio Fiscal, los acusados, en su condición de socios y administradores de la empresa Pulpería Astur SL, firmaron el 7 de julio de 2014 un contrato de alquiler con el propietario de una nave en el polígono del Nora, en Colloto, así como de arrendamiento de industria y restauración hostelera, incluyendo todos los elementos, tanto mobiliarios como inmobiliarios, para desarrollar su inmediata explotación.

Al no satisfacer las cuantías pactadas, el arrendador instó procedimiento de desahucio en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Siero, que llevó a cabo su lanzamiento el día 10 de abril de 2015 al no haber comparecido los demandados al juicio. Fue cuando el propietario se encontró el local vacío. Entre los efectos no devueltos había 47 mesas, 140 sillas, estanterías, una cortadora de fiambre, cinco televisiones de plasma, menaje de cocina, sistema de domótica, armario ropero con mantelería, mueble con campana extractora, hornillo de pavimento, equipo de música y dos cajas registradoras. La Fiscalía aprecia un delito de apropiación indebida y reclama también una indemnización de 45.880 euros más intereses legales y el pago de las costas.