Foro Nava exige al gobierno local que denuncie ante el Principado los ataques del lobo

La concejala de Foro Nava, María José Rey, exigió ayer al gobierno local «que actúe de manera inmediata» y que denuncie ante el Principado los ataques del lobo que sufren los animales de los ganaderos del concejo, «que el consejero desconoce».

Según aseguró Rey, en las últimas semanas se han hecho eco de numerosas quejas de ganaderos por los ataques sufridos en fincas de pueblos y monte bajo. Y califica como «una tomadura de pelo» que el Ayuntamiento anuncie una próxima batida del Principado y que el consejero Fernando Lastra diga «que solo se ha detectado un animal errático y divagante, que hace extremadamente difícil su captura», aparte de que la ley obliga a respetar el período de reproducción.

Para la edil resulta «intolerable» que los ganaderos vean mermados sus rebaños «y la consejería permanezca impasible y ni siquiera reconozca los daños para no pagarlos o no aumentar el número de casos e ignorar así que en Nava tenemos un problema con el lobo que antes no había».