Fútbol Justo en Siero denuncia el uso irregular de las instalaciones de El Bayu

La plataforma Fútbol Justo en Siero -integrada por los clubes Atlético Siero, Unión Deportiva Siero, Rayo Carbayín y Valdesoto C.F.-, denuncia el uso irregular de las instalaciones deportivas de El Bayu y asegura que el pasado día 16 se celebró en su interior una cena de Navidad organizada por uno de los clubes que utilizan habitualmente el campo y que se extendió hasta entrada la madrugada.

El colectivo explica que ya ha trasladado lo ocurrido a los grupos de la oposición y exige una explicación tanto al alcalde, Ángel García, como al director del Patronato Deportivo Municipal, Virginio Ramírez. «Además de tratarse de una actividad extradeportiva que no puede llevarse a cabo en las instalaciones, queremos saber quién tiene la llave, ya que los clubes se supone que no disponen de ella y a esas horas no está presente el conserje de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y mantenimiento», apunta.

Por otro lado y ante la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno a sus reivindicaciones acerca de la gestión de El Bayu, la plataforma anunció que ya ha trasladado sus quejas a la Federación Asturiana de Fútbol y a la Dirección General de Deportes del Principado. Asimismo, el colectivo recuerda que no se ha facilitado el registro de solicitud de horario de utilización del campo, a pesar de haberlo pedido hace meses, ni se conoce quién ha costeado el arreglo de los desperfectos causados en los vestuarios.