Un ganadero de Nava denuncia el cierre de un camino público desde hace más de un año Elvis Arenas muestra la valla que bloquea el camino. / S. SAN MARTÍN Elvis Arenas critica que el Ayuntamiento no haya tomado medidas contra el particular que bloquea el acceso a las parcelas del monte del Puertu LYDIA IS CUENYA (NAVA). Domingo, 29 abril 2018, 00:23

El 12 de abril de 2017, Elvis Arenas se encontró con que el camino que da acceso a una de las parcelas municipales que tiene adjudicadas en el monte del Puertu, en la parroquia naveta de Cuenya, estaba cerrado con una portilla fabricada con postes de madera y alambre de pinchos. «Avisé y pedí que lo solucionaran, pero como pasó el tiempo y el Ayuntamiento no tomó medidas, en mayo acudí a la Policía Local», explica. El día 24 se cumplirá un año de la denuncia y el vial sigue bloqueado. Arenas no es el único afectado. Al menos otros dos ganaderos han visto interrumpido el paso a los pastos. La situación se repite en la zona limítrofe con Cabranes. «No entendemos por qué el Ayuntamiento permite a un particular incumplir los pliegos de condiciones para el arrendamiento de las fincas y hacer a su antojo una concentración parcelaria sin tomar ninguna medida», critica.

El vial, denominado Camín del Puertu, figura en el inventario municipal del Ayuntamiento de Nava catalogado como de tercer orden y como público de paso abierto. El primer tramo tiene firme de hormigón y el resto es de tierra. «Se utiliza para acceso a los prados de pasto del monte del Puertu y da paso a los concejos de Cabranes y Villaviciosa», recoge la correspondiente ficha. También figura que tiene 960 metros de longitud y que comienza en el entronque del camino de Salgues a San Román, pasa por El Vallucu, La Biesca, Les Maces, Los Edraos y la Llosa Tiva y termina en el límite del término municipal de Cabranes, en el puerto del Arbazal. «Me puse en contacto con el presidente de la parroquia rural de Pandenes, que es con la que linda, y también me dijo lo mismo, que era un camino público que debería estar abierto al paso», apunta Arenas.

En cuanto al estado del vial, el inventario reconoce que se encuentra en buenas condiciones, con un trazado claro y evidente. «Está demostrado que es un bien de dominio público e incluso pone que pertenece al Ayuntamiento de Nava desde tiempo inmemorial», añade. El ganadero también defiende que en los pliegos de condiciones que expide el Consistorio para arrendar las parcelas de la zona figura que deben estar cerradas. «Los documentos dejan muy claro que las fincas cierran con valla o con sebe y que limitan con camino público, por lo que no puede haber dudas, ni se puede mirar para otro lado», apunta.

Ganado suelto

Arenas advierte de que mantener el camino cerrado supone un riesgo para el resto de usuarios. «Cualquier día puede haber un accidente, por aquí viene gente a hacer rutas en moto y en bici y hay una casa rural en la zona; muchos suben caminando con niños y si abren la portilla y pasan van a encontrarse con ganado suelto», alerta. Por otro lado, señala que no es la primera vez que se encuentra con el camino cerrado. «En 2012 también lo bloquearon, más abajo, pero de aquella el Ayuntamiento actuó y tuvieron que retirar la valla y dejar bien cerradas las parcelas», recuerda.