Generosidad con premio en Noreña

La Policía entrega a un vecino de la Villa Condal 190 euros que había encontrado en la calle tras cumplirse dos años sin ser reclamados

La generosidad y la nobleza no son cualidades que se puedan medir numéricamente o cuantificar de manera exacta. Miguel Río es un buen ejemplo de esta afirmación. La Policía acaba de entregarle los 190 euros que este vecino de la Villa Condal encontró en la calle y llevó a las autoridades hace dos años. Un pequeño gesto que, sin embargo, no es todo lo habitual que podríamos pensar, como se encargaron de recordarle los agentes.

«En primer lugar he de reconocer que yo no quería hablar mucho de lo que hice, pero me dijeron que algunas otras personas podían leer mi historia y que podía servir como ejemplo», admitió. En efecto, siempre quiso «quitar importancia» a su gesto. «Lo que hice es algo normal, para mí al menos, sobre todo viendo cómo está la cosa y los salarios. Pensé que podía pertenecer a un jubilado o a una señora que lo hubiera llevado para hacer la compra. Me imaginé lo que podía suponerle perderlo», dijo.

Miguel Río, precisamente, «venía del banco de sacar dinero» cuando debajo de las ruedas de un coche aparcado frente al Ayuntamiento de Noreña vio unos billetes. «El día anterior había llovido y hecho mucho viento, por lo que pensé que el dinero podía haber venido arrastrado de más arriba; como los billetes estaban húmedos fui a casa y, con un secador, los sequé para ir a devolverlos», recordó.

Su sorpresa aumentó cuando en el trayecto desde su casa a las dependencias policiales se encontró otros 50 euros, que completaron los 190 en total. Todo esto sucedió hace dos años. La semana pasada la Policía Local de la Villa Condal le avisó de que «ya había pasado el tiempo para reclamar y me dijeron que pasase a recoger el dinero». Pese a que no es natural de Noreña, reside en la localidad desde hace veintiún años, por lo que la siente plenamente suya. «Desde la Policía me animaron a dar esto a conocer; me comentaron que no importa cantidad si sirve de ejemplo», recalcó. Pese a todo, reconoce que le hubiera alegrado más «que hubiera aparecido la persona que perdió los 190 euros».