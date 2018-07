«El gobierno del PSOE y Foro ha dejado a los jóvenes de lado» Javier Mateus Fernández, en la sede que el Partido Popular de Siero tiene en la Pola. / HUGO ÁLVAREZ «Es indispensable hacer políticas para evitar que la gente se vaya de Siero, ofrecer un municipio atractivo, en el que apetezca vivir» Javier Mateus Fernández Presidente de Nuevas Generaciones de Siero LYDIA IS POLA DE SIERO. Lunes, 2 julio 2018, 00:24

Javier Mateus Fernández (Avilés, 1987) es vecino de la Pola, ingeniero superior de Minas por la Universidad de Oviedo, trabaja como técnico de prevención y ha sido elegido recientemente, por unanimidad, presidente de Nuevas Generaciones de Siero.

-¿Qué le llevó a dar el paso de encabezar una candidatura?

-Milito en el Partido Popular desde 2011, entré por David Ordóñez, que fue quien me metió el gusanillo. Ese año, en la fiesta de La Salud, en Lieres, nos comentó a mi pareja y a mí el proyecto que tenía como presidente de Nuevas Generaciones, estaba muy ilusionado, se le veía con muchísimas ganas y nos convenció para sumarnos. Una vez dentro vimos que merecía la pena, que no se equivocaba, pero luego pasó lo que pasó -Ordóñez falleció en 2014-, y no ha sido fácil reponerse, ha sido una etapa bastante complicada para todos. Pero ahora es un buen momento para recuperar ese espíritu que logró implantar David y volver a darle valor a Nuevas Generaciones en Siero.

-¿Se ha marcado algún objetivo?

-Tenemos por delante un año duro de trabajo antes de las elecciones y el reto más cercano es lograr que el Partido Popular gobierne en Siero. Y en esa línea vamos a trabajar, creemos firmemente que se pueden mejorar las cosas.

-¿Qué diagnóstico hace del municipio?

-Veo mucha desatención, sobre todo en la zona rural. Es un área muy importante tanto en población como por la calidad de vida que ofrece en pleno centro de Asturias y, sin embargo, hay parroquias que están muy abandonadas. Creo que PSOE y Foro se unieron por beneficio mutuo, no vecinal y eso se traduce en una gestión partidista e interesada.

-¿Y en materia de juventud?

-Nos han dejado de lado, parece que no existimos. Fuimos nosotros, a través del grupo municipal, quienes llevamos al Pleno una propuesta sobre empleo joven y convenios con la Universidad de Oviedo para hacer prácticas porque el equipo de gobierno no ha impulsado en esta legislatura ninguna iniciativa. No se está haciendo política enfocada a los jóvenes y eso es peligroso. A mí me parece algo indispensable para evitar que la gente se vaya a vivir a otros concejos.

-¿Y qué propone?

-Hay que facilitar la vida a los vecinos a todos los niveles y en el caso de los jóvenes, tener por ejemplo un buen sistema de transporte público, que quien quiera emprender un negocio pueda hacerlo sin trabas... Hay que ofrecer un municipio atractivo en el que apetezca vivir, si no nos diferenciamos, otros lo harán por nosotros.

-El centro de emprendedores en el antiguo Cinema es ya una reivindicación histórica del PP.

-Lo llevamos en el programa y lo defendemos a capa y espada. Somos el cuarto concejo de Asturias, pero eso también hay que demostrarlo, no vale con decirlo. Y un centro de este tipo es esencial para crear empleo y fijar población. Los inicios de una empresa son difíciles y nuestra obligación es dar todas las facilidades que estén en nuestras manos.

-¿Le gustaría ser concejal?

-Sí, por qué no. Me gusta la política como medio de ayuda a los demás y estar en el Ayuntamiento permite una mayor cercanía con la gente. Pero ahora mismo toca pensar en Nuevas Generaciones, por suerte tenemos un grupo municipal y un partido que tiran mucho por nosotros.

-Y ¿cómo ve a los jóvenes del concejo? ¿No cree que hace falta una mayor implicación?

-Tenemos que ser conscientes de que jugamos un papel primordial porque somos el futuro de Siero, es algo que desde el partido me gustaría transmitir. Ya no es una cuestión de ideologías o de militancia en política, cada uno puede hacerlo donde considere, debemos implicarnos en todos los aspectos y en eso sí se está fallando. A nivel de asociaciones, por ejemplo, es fundamental para garantizar que sigan funcionando, es una pena cada vez que un colectivo, un club o una fiesta desaparece por falta de relevo.

-Como ingeniero de Minas, ¿qué le augura al sector?

-Las declaraciones de la nueva ministra socialista me parecen muy desafortunadas. Asturias es una tierra minera.

-Entre sentencias y mociones no está siendo un año fácil para el PP, ¿cómo lo vive?

-Creo que tenemos que mantener la cabeza alta. Hubo personas que hicieron mucho daño, pero que ya no están en el partido y ahora se abre una nueva etapa en la que seguro saldremos reforzados.