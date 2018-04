Historia viva del pop español en la Morgal Los días 25, 26 y 27 de mayo tendrá lugar enel recinto de Llanera el festival Baldumac, que combina pop, cultura, ocio y deporte MARCOS GUTIÉRREZ Siero Lunes, 23 abril 2018, 10:29

Los días 25, 26 y 27 de mayo va a tener lugar en el recinto de La Morgal, en Llanera, una de las propuestas musicales, deportivas y de ocio más ambiciosas de los últimos años en el Principado. Baldumac es el nombre de una propuesta que, en la parte musical, incluirá grupos como Taburete, Danza Invisible, Maldita Nerea, Vicky Larraz, Tam Tam Go, Rebeldes, Modestia Aparte y El Norte, entre otros.

Contará con la presencia de reconocidos DJ's o 'youTubers' como Ismael Prego, 'Wismichu'. En el programa de actividades está la carrera OCR Storm Race, el espectáculo 'Yo No Fui a la ESO', una Cometcon de tres jornadas y alternativas paralelas como zona de 'food trucks' y mercado con área de juegos con consolas actuales y videojuegos 'retro'. Pablo Blanco, Mario Rey e Iván Suárez son los artífices de este proyecto. La idea era traer «a casa» una propuesta que uniera música, ocio y deporte. Pablo Blanco explica que «la idea empezó porque Mario Rey quería organizar en La Morgal un macroevento deportivo de varias disciplinas. Me preguntó si quería gestionar el tema musical y entonces me incorporo junto a Iván, pero con el compromiso de hacer algo grande».

Después de meses de trabajo se ha conformado un cartel repleto de nombres del ayer y el hoy del pop español. «Nuestra propuesta inicial era aún mayor, pero hay que tener en cuenta que las giras de grupos internacionales hay que cerrarlas con mucha antelación», destaca este integrante de la organización. Considera que el objetivo de este macroevento es «al final construir un modelo de festival que reúna deporte, ocio y cometcon y lanzarlo todo a una. Queremos aprender de este primer evento y desarrollarlo más en Asturias y otras partes de España».

En esta línea, apunta que «nosotros, si podemos, incluso queremos hacer dos eventos al año de Baldumac, con otro carácter posiblemente. Nos van surgiendo ideas». Uno de los platos fuertes del festival es la Cometcon. La convención juvenil de cultura y ocio alternativo para los amantes de los videojuegos, el cosplay, el cómic o el mundo 'Youtuber' llega con el aval del éxito alcanzado en sus últimas ediciones, celebradas en Oviedo. Héctor Lasheras, uno de sus organizadores, recalca que el entorno de La Morgal proporciona grandes posibilidades «aprovechando que disponemos de un espacio abierto para hacer todas las cosas que siempre hemos querido, como son actividades al aire libre».

Historia del pop español

Pero uno de los aspectos que destacan de este evento es, sin duda, el musical. No en vano, presenta un listado de grupos más amplio de lo que suele ser habitual en festivales pop. En este entido, la propuesta de los organizadores pasa por hacer un repaso a la historia del pop español desde los ochenta hasta la actualidad, combinando nombres consagrados con varias décadas de carretera a su espalda con otros más actuales, para conectar con las nuevas generaciones. En esta línea, uno de los últimos grupos en confirmar su presencia en el festival han sido los murcianos 'Maldita Nerea'. La banda liderada por Jorge Ruiz se subirá al escenario de La Morgal dentro de la gira en la que se encuentran inmersos, como presentación de su último trabajo de estudio, 'Bailarina'.

La canción que da nombre a este trabajo discográfico fue, además, la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista 2017. Desde el lanzamiento de su trabajo 'El Secreto de las Tortugas' en 2007, el éxito de la banda ha crecido y se ha apoyado en una sólida base de fans. Según Jorge Ruiz, líder y cantante de la formación «aún no hemos tenido la oportunidad de tener otra cita con Asturias y será este día. Esperamos que la gente cante todas las canciones que es por lo que las escribimos. Lo más relevante de la noche es el público».