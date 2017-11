Un hotel de asociaciones ocupará los bajos libres de la plaza de Olof Palme Eduardo Martínez abandonando ayer la sala, mientras Noelia Macías pasa a presidir el Pleno. / PABLO NOSTI El Pleno aprueba la idea de Foro pero frena la propuesta del Pinsi para habilitar un centro de empresas en el antiguo local de Servicios Sociales JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Viernes, 1 diciembre 2017, 00:09

El Pleno de Siero aprobó ayer la creación de un hotel de asociaciones en los bajos municipales de la Plaza de Olof Palme de la Pola, que quedaron libres tras el traslado del departamento de Servicios Sociales. Asimismo, sacó adelante la redacción de un plan integral de inversiones en las parroquias de Santa Marta de Carbayín y Santiago de Arenas y el III Plan de Igualdad de Siero.

La idea del hotel de asociaciones partió de una moción de Foro que proponía un pequeño acondicionamiento del local para obtener una sala de reuniones y diez despachos; habilitar una partida económica, que deberá esperar ya a una próxima modificación de crédito en 2018, y que se abra un plazo de recepción de solicitudes de asociaciones interesadas. La moción se aprobó por mayoría, pero primero se rechazó una enmienda de IU, que planteaba valorar primero la demanda real y el tipo de asociaciones interesadas antes de acometer las reformas.

Ese acuerdo plenario invalidaba la siguiente moción del Pinsi para destinar ese mismo espacio a hotel de empresas. Su portavoz, Juan Camino, intentó modificar sobre la marcha su propuesta planteando una enmienda a su propia moción, pero lo que obtuvo fue un aluvión de críticas. El alcalde, Ángel García, y la secretaria en funciones le aclararon que no era posible enmendarse a sí mismo, por lo que debería considerarse como una nueva moción. Y eso suponía votar la urgencia, que quedó desestimada.

Plan para Carbayín

El plan integral para la zona de Carbayín partió de una moción conjunta del PP, Somos e IU, que a su vez complementaba la proposición no de ley aprobada en la Junta General a instancias del Grupo Parlamentario Popular. La moción recibió el respaldo también de Foro, Ciudadanos y el Pinsi, mientras que el PSOE se abstuvo y la PVF votó en contra, al igual que el edil no adscrito Javier Seoane, quien alegó que no había tenido acceso al documento.

Sin embargo, a la vista del escaso grado de cumplimiento de las mociones y tras escuchar las intervenciones, la ejecución del plan en su totalidad parece bastante improbable. Los firmantes explicaron que la mayoría de las propuestas habían sido formuladas por los propios vecinos en una reunión que mantuvieron con ellos. Y se llegó a hablar de «abandono» y «discriminación» hacia esta antigua zona minera del concejo. El concejal socialista Javier Rodríguez aseguró que el gobierno lleva invertidos en este mandato 902.000 euros en esas parroquias. «Creo que el objetivo de la moción es más atacar al PSOE que otra cosa», dijo antes de anunciar la abstención. Y el portavoz de Foro, Eduardo Martínez, se mostró partidario de atender las necesidades de «Siero en su conjunto y no buscar enfrentamientos entre parroquias», algo similar a lo expresado por el edil de la PVF, José Carlos García, el único que se opuso sin ambages a ese plan.

El orden del día incluía otra moción de Somos para crear un servicio diario de reparto de comida a domicilio pensando, sobre todo, en la población mayor. Pero tras presentar el PSOE una enmienda a la totalidad, donde planteaba primero un estudio de las necesidades, Somos decidió retirar su moción.