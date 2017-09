Un incendio daña la cocina de la fábrica de embutidos Delclós Numerosos vecinos se acercaron a las instalaciones para dar apoyo a la familia. / PABLO NOSTI Celestino Cuesta, uno de los propietarios, resultó intoxicado leve por inhalación de humo tras originarse el fuego al ahumar cecinas LYDIA IS NOREÑA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 04:54

«Fue en un momento, si no nos avisan, a lo mejor no lo contamos». Aún con el susto en el cuerpo, Dolores Delclós relataba a última hora de la tarde de ayer cómo con ayuda de su marido, Celestino Cuesta, había logrado apagar el fuego que se inició, por causas que se desconocen, en una de las cocinas de la fábrica de productos cárnicos Delclós, ubicada en el número 21 del Camino del Peregrino, en Noreña. «Estábamos trabajando y de repente mi marido me dijo que lo habían avisado de que había mucho humo, cogimos los extintores y entramos sin pensárnoslo en la cocina», señaló.

A pesar de la gran humareda que se había formado, su rápida respuesta evitó males mayores y lograron extinguir las llamas, que dañaron la estancia. «Después cogimos la manguera para seguir echando agua y ya en seguida llegaron los bomberos», añade. La dotación, procedente del parque de La Morgal, comprobó que ya no había fuego y realizó labores de ventilación y refrigeración. El hecho de que la cocina fuera de hierro y la mayoría de los materiales ignífugos evitó que las llamas se extendieran. «Ahora tendremos que calcular los daños», comentó Dolores. En el momento del incendio se estaban ahumando cecinas. «Es una pena porque estamos en una época en la que la actividad empieza a despegar», lamentó.

Por otro lado, hasta la zona también se desplazaron de inmediato la Policía Local, la Guardia Civil de Noreña y una ambulancia que tras una primera valoración médica trasladó a Celestino Cuesta al Hospital Universitario Central de Asturias con una leve intoxicación por humo, donde permaneció unas horas en observación. También acudieron hasta la fábrica varios concejales y numerosos vecinos que no dudaron en mostrar su apoyo y ofrecer su ayuda a los afectados.