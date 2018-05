Un informe dice que no procede aplicar una rebaja a la nómina de un edil por ir a la huelga

Los concejales no son empleados públicos, por lo que no están sujetos ni a la legislación de este sector, ni a las normas de derecho laboral. En consecuencia, no es pertinente controlar si estuvieron presentes en el Ayuntamiento el día de la huelga del 8 de marzo, ni procede aplicar deducción alguna en sus nóminas -o bien retirarles las dietas- por haber participado en esa jornada de paro.

Así consta en un informe de los servicios jurídicos municipales de Siero, que responde a la petición de información por parte de la sección sindical de CC OO sobre el seguimiento de los concejales de ese paro, y si se les había descontado la parte proporcional de la nómina, como ocurrió con los trabajadores municipales que sí secundaron el paro.

El informe añade que esos concejales que protagonizaron el paro «pueden renunciar de manera expresa a las retribuciones o asistencias a que tengan derecho», pero aclara que sería una renuncia «personal que no puede ser instrumentada desde el departamento de Recursos Humanos». También le contesta al sindicato CC OO que carece de legitimación para solicitar esos datos «en la medida en que su representación no se extiende al ámbito de la corporación municipal».