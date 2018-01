Inmobiliarias de Siero constatan la mejora en la compraventa de pisos, pero con precios a la baja Dos personas miran anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria de Pola de Siero. / PABLO NOSTI El concejo es el cuarto de Asturias, en el que más viviendas se han vendido en los últimos quince años, con más de 8.800 operaciones desde 2004 MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Miércoles, 3 enero 2018, 01:10

Los profesionales del sector inmobiliario detectan una clara mejoría del sector en el consejo de Siero, que, sin embargo, no se está trasladando al ámbito de los precios. En los últimos trimestres han aumentado las operaciones de compraventa, pero las operaciones no suelen superar la barrera de los 30.000 euros. Iria Blanco, de la inmobiliaria Ovidio Moro de la Pola explicó que «el sector inmobiliario se dejó un poco de lado durante unos años y ahora llevamos un tiempo en que muchísima gente se anima para comprar». No obstante, esta profesional recalcó que los precios que buscan los futuros compradores que predominan en la actualidad «no superan los 30.000 euros, y por un piso que se quiere que esté en perfectas condiciones». Una de las parcelas que más crecimiento han tenido, según esta profesional, es el de la venta de parcelas, edificadas o no, en los alrededores de Lugones.

Sofía Tejuca lleva dos años en s4 Inmobiliaria, en Pola de Siero, si bien son ya dos décadas y media las que tiene de trayectoria en el sector. Comentó que «ahora, sobre todo, las personas quieren comprar barato; de 100.000 euros para arriba es muy difícil vender nada». La mejora en el capítulo de la compraventa no ha afectado al segmento que sostuvo a muchas inmobiliarias durante la crisis, el alquiler. En este sentido, subrayó que, en el concejo, aún «hay muchísima demanda» de vivienda en alquiler.

Desde la firma Factor Home, en Lugones, Higinio Martínez constató que «se empieza a ver» una mejora en el sector, si bien «lo que se está vendiendo es mucho piso barato para reformar». Este profesional indicó que el apartado de los alquileres «también subió bastante» en el tramo final del año que acabamos de concluir. «Antes no entraba nadie para comprar», apuntó. Pese a todo, apostilló que la mejora se asienta fundamentalmente en las operaciones que suceden en los dos grandes núcleos poblacionales del concejo. Indicó que, salvo Lugones o Pola de Siero, «el resto de localidades están sufriendo mucho» en lo que respecta a las transacciones de vivienda. «En Siero se está apreciando una recuperación como en todo el sector inmobiliario en Asturias, pero en la que no se está arrastrando el precio al alza», concluyó.

Vivienda libre

Los profesionales comentan que otra circunstancia que se está observando en la zona centro tiene que ver con la preferencia, a igualdad de precio, de la vivienda libre sobre la protegida. Cesar Nozal, coordinador de la Asociación Inmobiliaria de Asturias, indicó que «la vivienda protegida tenía mucho sentido cuando el precio del mercado era muy superior al precio del módulo de VPO. Hay que tener en cuenta que para encajar en el perfil de la VPO tienes que ganar entre un mínimo y un máximo». De acuerdo con los últimos datos actualizados por el ministerio de Fomento, desde el año 2004 Siero es el cuarto concejo de Asturias en el que más operaciones de compraventa de vivienda se han materializado, tras Gijón, Oviedo y Avilés, con un total de 8.832.