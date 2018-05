Jenaro Soto agotará el mandato si logra renovar la junta directiva

En marzo anunció su marcha y la convocatoria de elecciones después del verano. A primeros de mayo amenazó con presentarse a la reelección y ahora se plantea agotar el mandato, que finaliza en 2020. El presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, Jenaro Soto, convocó ayer una asamblea extraordinaria para el jueves 14 de junio (19 horas), donde renovará y ratificará a su junta directiva.

Según Soto, si los socios apoyan con sus votos la composición de esa nueva directiva, «considero que ya no es necesario convocar otra asamblea extraordinaria después de las fiestas». El presidente ya no oculta su cambio de postura respecto a hace dos meses: «Mi intención era marcharme, porque ya estoy cansado, pero no voy a permitir que otros alardeen de que me van a echar; y haré lo posible y lo imposible por que intermediarios comerciales no entren en la sociedad». Y reiteró que siempre estará «a disposición de los socios, ellos tienen la última palabra».

En la nueva directiva entrarían Elena Álvarez como vicesecretaria, quien ya ejercía funciones legales de secretaria de la entidad; y Antonio Martínez Fernández como vicepresidente segundo y delegado para asuntos musicales. Se mantienen Rufino Riestra Quirós como vicepresidente y Roberto Rodríguez como tesorero. Y destituye a José Manuel Baragaña como secretario «por pérdida de confianza», dijo.

Respecto al sector crítico que reclama su marcha, Soto manifestó que no hay ninguna petición por escrito pidiendo una asamblea extraordinaria y que ese es también el cauce para solicitar el alta como socio. En la asamblea del día 14 será imprescindible presentar el carné de socio y los votos delegados deberán verificarse hasta las 18.30 horas en la secretaría del domicilio social.