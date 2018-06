Jenaro Soto convocará elecciones extraordinarias en Festejos este año Jenaro Soto, en la última asamblea de Festejos. / P. Nosti El presidente de la entidad polesa descarta, a día de hoy, presentarse, pero se lo replantearía si lograra un mínimo de 250 avales de socios JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 21 junio 2018, 07:42

El presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, Jenaro Soto, no convocará hoy la asamblea extraordinaria que le reclama el sector crítico para el día 5 de julio, pero sí está decidido a convocar este año elecciones. Se trata de un nuevo episodio de este 'culebrón' local, que retrotrae en parte a lo que el propio Soto anunció en marzo en este diario, aunque con algunos matices relevantes.

El primero es que será una convocatoria electoral con carácter extraordinario para nombrar un órgano de gobierno o junta directiva, que estaría formada por un mínimo de cinco miembros. Ese procedimiento abreviado significa, a diferencia del ordinario, que no es preciso constituir una junta electoral. Por tanto, la actual directiva quedaría en funciones hasta que tome posesión la que elijan los socios por votación. El presidente justificó esa fórmula de elecciones extraordinarias por el hecho de que aún no se han cumplido los cuatro años de mandato, que finalizarían en el año 2020.

Por otro lado, a día de hoy, la intención de Soto es de no presentarse a esas elecciones, cuya fecha está aún por determinar. «Estoy muy cansado de los continuos ataques y de la presión a la que me está sometiendo este clan familiar», afirmó. No obstante, advirtió de que podría reconsiderar su postura y concurrir finalmente a la reelección, pero para ello debe cumplirse un requisito: recibir el aval previo de más de 250 socios de la entidad, lo que equivale a un tercio del total (751). «Es un reto difícil, pero si consigo un respaldo fuerte, igual me presento», dijo. Cabe recordar que, en la asamblea del pasado día 14, el presidente aportó 91 votos delegados, además del suyo y de la secretaria en funciones.

Respecto a la asamblea extraordinaria solicitada por el sector crítico para disolver la actual junta directiva y presentar las cuentas, Soto reiteró ayer que les responderá en el plazo de un mes y que, en ningún caso, aceptará imposiciones de fecha u orden del día. «Jamás vi una petición de asamblea donde el solicitante impone las condiciones de cuándo y cómo se debe hacer», lamentó.

Y como los estatutos no determinan en qué plazo se debe convocar esa asamblea, el presidente se escudó en el artículo cinco de los estatutos de la entidad, donde se indica que «la junta directiva será el órgano competente para interpretar los preceptos contenidos en los estatutos y cubrir sus lagunas».

Quince firmas anuladas

Soto desveló también que, de las noventa firmas presentadas por los críticos para solicitar esa asamblea, se han anulado quince por tres motivos diferentes: duplicidades –en ese caso, solo se validó una rúbrica–, firmantes que no son socios o que han sido dados de baja. No obstante, reconoció que siguen siendo aún firmas suficientes para demandarla. El sector discrepante ya ha advertido de que irá a los tribunales si no se convoca para dentro de dos semanas.