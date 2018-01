Jorge Espina presenta en Lugones 'Desde las ventanas del sotano', su primer libro de relatos Jorge Espina, en la biblioteca de Lugones. / SUSANA SAN MARTÍN Tras sus dos poemarios, la primera incursión del autor en la narrativa está compuesta por 29 cuentos con diferentes temáticas y escenarios MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Miércoles, 3 enero 2018, 00:07

El escritor Jorge Espina presenta mañana a las ocho de la tarde en la Biblioteca Municipal de Lugones su primer libro de narrativa, titulado 'Desde las ventanas del sótano'. Este ovetense, que creció y se crió en Infiesto, Gijón y Lugones, describe la obra como «29 cuentos con diferentes temáticas y escenarios», que se desarrollan en localizaciones tan variopintas como Mallorca, Minnesota o Asturias. Comenta que es un libro, por así decirlo, de cocción lenta. «Lo he ido escribiendo en 1os últimos diez o quince años», apunta. El poeta asturiano Fernando Menéndez presentará la obra y dirigirá un coloquio centrado en la creación literaria de Jorge Espina. El autor de 'Desde las ventanas del sótano' recuerda que comenzó «con la poesía de una forma natural; en la adolescencia siempre empiezas leyendo algún poema, y yo siempre fui un poco ratón de biblioteca». Admite que, hasta hace relativamente poco tiempo, «nunca me había llamado la atención el relato». No obstante, tras tomar parte en una serie de talleres en Oviedo y Avilés, sembró una semilla que justo ahora da sus frutos. «Ahora disfruto más la lectura del relato corto que de la novela», indica. Sus influencias reconocidas dentro de este género literario pasan por Borges, Cortazar, Millás, Manuel Rivas o Quim Monzó, sin dejar de lado a Raymond Carver, uno de los padresdel 'realismo sucio', o Hemingway. «El relato tiene que estar más cargado de significado que la novela, ya que el comienzo, el drama y el desenlace tienen que desarrollarse en pocas palabras», subraya.

Este autor apunta que se encuentra inmerso en el proceso de creación de su próxima novela, si bien aún no se ha autoimpuesto una fecha de finalización. «Es más fácil que las musas te vengan a ver cuando estás trabajando si bien, parafraseando a Robert Graves, 'el rayo cae donde quiere'», comenta.