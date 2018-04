«El liderazgo de un concejo tiene que ver con el proyecto político» La presidenta de la Junta Local del PP de Siero, Beatriz Polledo. / SUSANA SAN MARTÍN «El PSOE siempre se presenta a los debates presupuestarios con imposiciones, fruto de sus pactos 'particulares' con Foro, sin margen para la negociación» Beatriz Polledo Enríquez Presidenta de la Junta Local del PP de Siero JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 30 abril 2018, 00:49

La concejala Beatriz Polledo Puente ha sido reelegida como presidenta de la junta local del PP de Siero por cuatro años.

-¿Qué objetivos se marca para la nueva etapa?

-En el Partido Popular nuestro compromiso es trabajar por y para los vecinos de Siero. Para lograrlo, nuestro objetivo es ganar las próximas elecciones municipales.

LAS CLAVESSU FUTURO POLÍTICO «Mi compromiso es con Siero y estoy siempre a disposición del PP para trabajar donde se considere que puedo ser útil»LA NUEVA JUNTA LOCAL «Está formada por gente que conoce a fondo las parroquias del concejo y las necesidades vecinales»

-Presidir la junta local del PP es la antesala de volver a encabezar la candidatura municipal, pero ¿qué pasaría si Mercedes Fernández le propusiera ir en la lista regional en puestos de salida?

-No me gusta especular con hipótesis que, a día de hoy, no se han dado. En este momento, mi compromiso es con Siero y estoy siempre a disposición del Partido Popular para trabajar donde se considere que puedo ser útil. Dicho esto, el mayor orgullo, políticamente hablando, sería ser alcaldesa de Siero.

-Usted ha sido muy crítica con la falta de liderazgo de Siero, pero no es un problema nuevo. ¿Cómo se puede revertir esa situación?

-El liderazgo de un concejo tiene mucho que ver con el proyecto político y con la fuerza de quien gobierna para defender los intereses de sus vecinos. En estos últimos años, no hemos contado con nada de eso. Para cambiar esa situación, el PP de Siero dispone tanto de un programa realista, que responde a las necesidades y carencias del concejo y de sus ciudadanos, como de las personas adecuadas para trabajar y luchar por situar a Siero en el lugar y posición que se merece en Asturias.

-También ha cuestionado los acuerdos de gobernabilidad, pero lo cierto es que en Siero se lleva pactando desde 1999 por su gran fragmentación geográfica y política.

-La cuestión no son los acuerdos de gobernabilidad, sino que fuerzas políticas que, teóricamente, se presentaron a las elecciones con programas contrarios, resulta que cuando se sientan en el Ayuntamiento van de la mano en todo. Es sorprendente que Foro hiciera una moción de censura con el argumento de erradicar las políticas socialistas, y ahora sea ahora el mayor defensor y apoyo continuo del PSOE. Hay una falta de transparencia en el pacto entre Foro y el PSOE, donde, sin haber un acuerdo explícito, por la vía de los hechos votan lo mismo cada día. Estamos a favor de negociar y pactar, pero ha de hacerse con transparencia, claridad y coherencia con lo prometido a los votantes, no acuerdos por debajo de la mesa. En Siero lo que salta a la vista es cómo se han materializado liberaciones y otros tratos de favor hacia Foro, a raíz de su apoyo sistemático a todas las propuestas del PSOE.

-Un alto porcentaje de las mociones aprobadas en el Pleno no se han materializado.

-Las mociones que hemos presentado y aprobado la mayoría de los grupos dependen de que el equipo de gobierno las dote de presupuesto para su ejecución. Es triste que muchas hayan sido apoyadas por el PSOE, pero solo de palabra.

-¿Cómo se puede desbloquear el polígono de Bobes?

-Bobes es una vergüenza que deberían explicar los socialistas y asumir sus responsabilidades por una gestión nefasta y que estamos pagando todos los asturianos. Debemos tomar conciencia de la realidad económica actual y adaptar la oferta de suelo industrial a la demanda real, tanto en precio como en dotaciones. Debe realizarse por fases.

-¿Qué opinión le merece la acumulación de conflictos urbanísticos y las sentencias desfavorables?

-Son el resultado de decisiones poco meditadas y donde no se han evaluado correctamente los riesgos y los costes para el Ayuntamiento.

-La plaza cubierta se ha convertido en el motor económico de la villa, pero necesita modernizarse.

-La plaza cubierta es un emplazamiento singular que merece un tratamiento específico y potenciar su programación de actividades. Resulta importante una inversión para mejorar la acústica y así lo hemos solicitado varias veces, pero, según parece, la plaza no es tan importante para los que nos gobiernan.

-Confiéseme algo que haya hecho bien el actual gobierno de Siero.

-Han realizado algunas obras de saneamiento rural y todo lo que sea hacer algo, aun cuando es a todas luces insuficiente, es bueno. Queda mucho sin hacer y debería responder a un plan integral a largo plazo, que, a día de hoy, tampoco tenemos.

-¿Por qué los partidos apelan a la responsabilidad con los presupuestos propios, pero siempre encuentran excusas para no aprobar los ajenos? El PP no ha aprobado ningún presupuesto de Siero en este mandato.

-El PP ha apoyado todas aquellas iniciativas que hemos considerado adecuadas a las necesidades de Siero y, además, coherentes con nuestro programa. Siempre hemos estado dispuestos a la negociación. Por desgracia, no hemos tenido la misma actitud por parte del PSOE. A los debates presupuestarios se presentan con imposiciones, fruto de sus pactos 'particulares' con Foro, sin margen alguno para la negociación.

-Poco más de un centenar de inscritos en el último congreso local del PP no parece una cifra muy optimista para aspirar a ganar unas elecciones.

-Hay que diferenciar entre afiliados y votantes. Sabemos que nuestra fuerza está en la suma de ambos y el compromiso demostrado por nuestros militantes en este congreso es una buena prueba.

-¿Cómo se puede aumentar la afiliación con la que está cayendo en su partido?

-Trabajando y dando ejemplo. La junta local, recién elegida, está formada por personas que conocen a fondo las parroquias del concejo y las necesidades de nuestros vecinos. Cercanía, trabajo diario y aportar soluciones reales, son el mejor argumento para favorecer la implicación de nuevos afiliados en el partido.

El casi de Cristina Cifuentes

-Como militante de base, ¿qué se siente cuando se destapan casos como el de Cristina Cifuentes o todos los de corrupción de su partido?

-Rechazamos cualquier falta de honestidad, se dé donde se dé. Cabe recordar que la corrupción es una lacra que hemos de erradicar de la vida pública, da igual que hablemos de los EREs de Andalucía, escándalos de formación o el 3% de Convergencia.

-¿Se imagina una coalición electoral con Foro en Siero fruto de acuerdos extramunicipales?

-Es algo difícil de imaginar, pues el entreguismo de Foro en Siero a los dictados del PSOE lo hacen impensable.

-Puede aportar alguna explicación que no se haya dicho de la ruptura con su concejal Javier Seoane.

-Creo que todo está dicho y las actuaciones del señor Seoane hablan por sí mismas.

-¿Cómo son las relaciones con la militancia en Lugones, donde llegaron a pedir su dimisión?

-Siempre han sido unas relaciones excelentes, aun cuando exista algún caso aislado de discrepancia. Las diferencias son siempre enriquecedoras si se hacen de forma constructiva y por los cauces adecuados.