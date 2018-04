Llanera sin Barreras pide mejorar la accesibilidad de los centros sociales Obras de mejora de la accesibilidad en La Morgal. / E. C. Salvo el de Posada, «no hay ninguno que sea accesible y esté adaptado», lamenta el colectivo vecinal MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Jueves, 26 abril 2018, 00:05

A finales de la semana pasada comenzaban las obras de mejora de la accesibilidad al recinto de La Morgal. El presidente de Llanera sin Barreras, Juan Majada, señaló que estos trabajos «están quedando fenomenal». También valoró las actuaciones en Lugo, «en Naranjo de Bulnes y San Isidro», así como los pasos de peatones elevados. La próxima comisión de supresión de barreras arquitectónicas del concejo se reunirá en mayo y, de cara a esta cita, puso sobre la mesa algunos de los 'debes' que aún tiene Llanera en materia de movilidad plena. «No hay en Llanera un parque infantil con un columpio adaptado; también reclamamos que se pongan barras paralelas». Lamentó que «a no ser el de Posada, no hay ningún centro social en Llanera que sea accesible y adaptado y que tenga un baño adaptado; y en el Ayuntamiento, por ejemplo, una persona con persona con movilidad reducida que quiera subir al Pleno no puede hacerlo».