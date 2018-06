«Llanera está ganando con Izquierda Unida en el gobierno y hay evidencias» Gonzalo Bengoa, concejal de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación de Llanera. / PABLO NOSTI Gonzalo Bengoa, concejal de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación de Llanera MARCOS GUTIÉRREZ POSADA. Lunes, 18 junio 2018, 00:25

Gonzalo Bengoa (Oviedo, 1973) tomó posesión como concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Llanera el 29 de mayo tras la renuncia de Consuelo Álvarez. El nuevo edil de Bienestar Social, Igualdad y Cooperación asume el cargo con «respeto y agradecimiento» por el trabajo desarrollado por su predecesora y con el ánimo de «continuar con los proyectos en marcha e impulsar otros».

-¿Cómo recibió la renuncia de Consuelo Álvarez?

-Con respeto y agradeciendo su trabajo durante los tres años en el gobierno, y antes en la oposición. Todo el Consejo Político respetó su decisión, como ya dijimos.

-Una de sus primeras decisiones fue renunciar a la media liberación, ¿a qué se debió?

-La decisión ya estaba tomada antes de asumir. Llevo veinte años trabajando como docente y no considero que deba dejar mi trabajo para estar al frente de la concejalía. He dejado, eso sí, mi labor como periodista. Quien me conoce sabe que siempre he gestionado mi tiempo al milímetro, con tareas varias en las que me vuelco. Decidí dedicar esta etapa de mi vida también a la política y la asumo con mucha responsabilidad, ganas y ánimo.

-¿Queda mucho hueco tras la salida de Álvarez?

-La concejalía es muy amplia y abarca servicios fundamentales para una población que necesita atención y respuestas. Coordino la tarea con las trabajadoras del servicio, en las que veo mucha implicación, pero también es necesario colaborar con muchos colectivos del concejo para seguir mejorando. Hay que continuar con los proyectos en marcha e impulsar otros para seguir avanzando en lo que entendemos que debe ser la gestión de esta área.

-¿Qué objetivos tiene en materia de igualdad y cooperación?

-Quiero marcar un acento especial en Igualdad, donde tengo previsto impulsar un trabajo que vaya más allá de la sensibilización. Y en Cooperación, desde que estamos en el gobierno se ha aumentado considerablemente la partida y seguiremos apostando por la cooperación al desarrollo porque, y a la actualidad me remito, se constata que resulta cada vez más necesaria.

-¿Cuáles son las prioridades de su concejalía en materia de Bienestar Social, al menos en lo que queda de mandato?

-Un alto porcentaje del programa para estos cuatro años se ha cumplido. Ha habido un aumento de las partidas y lo más inmediato y novedoso es un proyecto, en el que ya se está trabajando, para facilitar el acceso a servicios bucodentales. También estamos coordinándonos para recibir a los niños saharauis este verano. Y si hablamos de prioridades, las viviendas sociales de Posada son una realidad más cercana, así como la redacción del proyecto para construir otras en Lugo y un centro de día, que es cuestión de meses. También se ha gestionado recientemente una vivienda de emergencia en Llanera. El trabajo es mucho, pero con resultados.

-¿Cómo ha variado la inversión municipal en materia de Bienestar Social en lo que va de mandato?

-Ha ido en aumento desde que entramos en el gobierno. Se han incrementado, por citar algún ejemplo, partidas para actividades socioculturales encaminadas al envejecimiento activo, talleres contra la violencia machista, la ayuda a domicilio, de emergencia social, apoyo a la integración, garantía energética o ayudas a familias con menores a cargo e intervención social.

-¿Cuántos expedientes se han tramitado en Servicios Sociales?

-Expedientes en total a 31 de diciembre de 2017, son 2.485, de los que 414 se abrieron desde junio de 2015. En 2017 se abrieron 163. Los expedientes activos en el servicio de ayuda a domicilio son 180 y de salario social, 161.

-¿Se gestionan muchas ayudas a la dependencia en el concejo?, ¿cómo están ahora mismo las cifras?

-Este año se llevan tramitados 72 expedientes y el pasado año llegaron a ser 126. En 2016 fueron 110 y en 2015 un total de 51.

-También ha asumido las tareasde portavoz del grupo de IU, ¿cómo se vive esa labor?

-Cuántos Plenos he contado para el periódico y ahora verme sentado allí se me hace extraño. Es verdad. Pero asumo ser el portavoz de IU con la voluntad de defender la posición de mi partido en el Pleno. Con IU en el gobierno, Llanera está ganando y hay evidencias. Estamos demostrando que hacemos lo que decimos, en beneficio de todos y no de unos pocos. No sólo hemos sido la oposición crítica de los veinte años de gobierno del PP. Somos una pieza clave para un gobierno con políticas de izquierdas que son eficaces.

-Es un cargo, por cierto, que hasta ahora ocupaba José María Vega.

-El motivo del cambio de portavoz responde también al volumen de trabajo y dedicación que el concejal de Obras y Servicios lleva desarrollando desde el primer día. Un trabajo eficaz y sin hacer ruido. Uno de los retos que espero defender es, por ejemplo, la remunicipalización del servicio de Parques y Jardines que espero sea una realidad en breve.

-Hace casi un año surgieron algunas tensiones en el seno del tripartito entre IU y PSOE, ¿se ha normalizado la situación?

-Nunca dijimos que estar en un gobierno con tres partidos iba a ser fácil. Sabíamos de las dificultades. Pero si alguien interpretó que estábamos apoyando a un gobierno del PSOE, porque el alcalde es socialista, se equivocaba. Estamos en un gobierno plural de la izquierda, con diferencias, aunque entiendo que con una base común. Lo debemos tener claro. Hay mucho trabajo transversal donde todos debemos intervenir con una buena coordinación. Pero creo que las áreas de cada uno están muy bien definidas y la ciudadanía las identifica.