Llanera reforzará la seguridad con dos polícias locales interinos y espera reducir los robos Un instante de la reunión del alcalde de Llanera con los hosteleros y comerciantes. / JOAQUÍN PAÑEDA Los hosteleros y comerciantes confían en que las cámaras de vigilancia también sirvan para acabar con los actos delictivos MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Martes, 20 marzo 2018, 00:16

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, confía en disponer de los dos nuevos agentes interinos para reforzar la Policía Local en el plazo más breve posible. A finales del pasado año, el Ayuntamiento inició un proceso de selección para cubrir en régimen de funcionarios interino esas dos plazas y crear una bolsa de empleo. «Desde que llegamos en 2015 hemos trabajado para cubrirlas, que llevaban pendientes desde 2008; los plazos son los que llevan siempre estos procesos», indicó.

Sanz expresó este deseo tras reunirse en la tarde de ayer en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera con hosteleros y comerciantes del concejo, que solicitaron el encuentro ante la oleada de robos en bares de la semana pasada. El primer edil comentó que le expusieron las inquietudes de ambos sectores «ante el problema puntual que hubo». «Les trasmití que el criterio del Ayuntamiento es el de estar siempre trabajando por mejorar la seguridad; estamos coordinados con la Guardia Civil y, en general, con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», afirmó. «Nos consta que se está haciendo un esfuerzo importante para dar con los que han cometido estos robos y que también tenemos vigilancia permanente», comentó.

No obstante, quiso aclarar que «muchas veces el hecho de que no se vean agentes de policía por la calle no quiere decir que no estén ahí. Lo que creo es que tenemos que mirar las cosas con la perspectiva adecuada; el hecho de que Llanera tenga un par de policías más no va a solucionar el problema de la delincuencia, ya que es una cuestión de un ámbito superior».

Los profesionales presentes en la reunión mostraron su deseo de que la situación se normalice con los nuevos agentes de Policía Local y la inminente puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. «El alcalde nos ha prometido que está apretando a la Guardia Civil y haciendo todo lo que está en su mano», indicó un hostelero de Lugo. Este profesional lamentó que «hasta que la ley no sea más severa» con las bandas organizadas que cometen este tipo de asaltos, los robos se seguirán sucediendo de manera periódica. Este hostelero reconoció que a el mismo le entraron «cuatro veces en la sidrería y una en mi propia casa».