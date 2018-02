El Llar El Mataderu suspende sus actividades por la falta de electricidad Varios usuarios del Llar El Mataderu posan con abrigos en el espacio habilitado como aula. / PABLO NOSTI Los usuarios de las instalaciones critican que llevan diez días sin luz ni calefacción y acusan al Ayuntamiento de Siero de abandonar el espacio LYDIA IS POLA DE SIERO. Domingo, 11 febrero 2018, 09:26

Una avería dejó sin electricidad hace más de una semana al IES Escultor Juan de Villanueva, al servicio de Aguas del Ayuntamiento de Siero y al antiguo matadero de la Pola, sede del espacio abierto Llar El Mataderu. Diez días después, solo este último continúa sin luz ni calefacción, lo que ha llevado a los colectivos que desarrollan allí sus actividades a suspenderlas.

«No tenemos información oficial por parte del Ayuntamiento y la concejala de Bienestar Social no quiso atenderme, lo que sabemos por los trabajadores es que iban a tardar unos diez días en arreglar el problema, pero ya ha pasado más de una semana y no han empezado», criticó José Manuel Gabarri, presidente de la Asociación Mistós, que se dedica a la promoción integral del pueblo gitano. La suya es una de las más afectadas, ya que, entre otras cosas, ofrece clases de apoyo a escolar. «Aunque haya luz natural, aquí no se para de frío», señaló.

Tampoco han podido seguir con sus labores las mujeres del taller de costura, que tuvieron que llevar las máquinas y el trabajo a casa para terminar a tiempo los encargos para carnaval y en el gimnasio las clases para los más pequeños también se han cancelado. «Estos días solo han venido los grupos de voluntarios con estufas y porque necesitaban terminar unas actividades», apuntó Gabarri.

Por el Llar El Mataderu pasan a la semana un centenar de personas y sus usuarios aseguran sentirse marginados. «Somos un espacio abierto, nos gestionamos a través de una asamblea y tenemos que asumir nosotros todos los arreglos porque estamos abandonados por el Ayuntamiento, el acceso y el aparcamiento están muy deteriorados, el edificio tiene goteras que hemos tenido que reparar nosotros, lo lógico es que cualquier espacio municipal donde los polesos participen debería tener un mínimo de atención», reclamó Gabarri.

Concentración el viernes

Así las cosas, los usuarios de las instalaciones planean una concentración de protesta para el viernes, a las siete de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento. «Queremos hacernos oír y que todos los que alguna vez participaron en las actividades del Llar se sumen como muestra de apoyo», animó Gabarri.

Él retomará las clases de apoyo escolar el miércoles, haya o no haya electricidad. «Aunque sea en precario con estufas y con los abrigos y los guantes en clase tenemos que seguir, no podemos estar tanto tiempo parados», aseguró.