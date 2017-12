Lugones pide más Policía ante el repunte de robos en coches Una vecina muestra el adoquín usado para robar en su coche. / E. C. Los ladrones reventaron la luna de un coche en la avenida de Luis Braille y se llevaron varios objetos de valor en la madrugada del viernes MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Martes, 19 diciembre 2017, 01:38

Los vecinos de Lugones y de las inmediaciones de la avenida de Luis Braille están inquietos tras un nuevo robo en un automóvil. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del jueves al viernes. A primera hora, Verónica Álvarez García recibió una llamada de su pareja: «Iba a llevar mi coche para ir a trabajar y me dijo que bajara rápidamente» porque habían robado en su interior.

La noche anterior había dejado el vehículo estacionado al lado de su casa, a la altura del número 24 de la avenida Luis Braille, muy cerca del parque infantil. Al bajar a la calle se encontró «con la ventanilla rota y un adoquín de la acera dentro del coche». Los ladrones sustrajeron la radio y una cartera del interior. Inmediatamente, la propietaria del turismo se desplazó a la comisaría a interponer una denuncia. «Media hora después me llamaron para decirme que había aparecido el monedero con las tarjetas» en el mercadillo de Antonio Machado.

Esta vecina explica que vive en la zona «desde hace dos años» y es la primera vez que le sucede algo así. «Los vecinos no oyeron nada y yo, que tenía el coche aparcado justo bajo mi ventana, tampoco», recalcó. Pese a que es la primera vez que tiene que lamentar un incidente de estas características, admitió su inquietud. «Yo tengo miedo, de hecho ya busque un garaje. Mi novio tiene miedo también», subrayó. El suceso generó bastante inquietud en la zona en la que se produjo y, en general, en toda la localidad. Un vecino pidió ayer más «mano dura» en este tipo de delitos, mientras que otro deseaba vehementemente que alguien «hubiera visto» a los delincuentes para que fueran puestos a disposición policial lo más pronto posible.

Una zona desprotegida

Comerciantes de las inmediaciones creen que un mayor número de agentes patrullando las calles sería recomendable, no ya en esta zona de Lugones, sino en la localidad en general. «Sería recomendable algo más de presencia policial en la calle», indicó Juan Cuesta, titular de una farmacia de la zona que, no obstante, recalcó no haber tenido que lamentar en ninguna ocasión un robo. Esther Alonso, de la peluquería Esther, subrayó que «especialmente de noche, esta zona está desprotegida». «Yo tuve suerte, ya que nunca me entraron pero aquí enfrente ya robaron hace un par de años», explicó. La presencia de «más policía» en Lugones podría ser una solución, dijo.

Christian Álvarez, presidente de la plataforma vecinal Lugones Se Mueve, consideró que el repunte de los robos en coches de la localidad está motivado, por un lado, porque hay «poca policía» patrullando las calles y, asimismo, por «un sistema de cámaras que no disuade».

A finales del mes de noviembre, los ladrones forzaron tres vehículos aparcados en el interior de un garaje situado en la avenida José Tartiere de Lugones, llevándose varios objetos de valor de su interior, así como de algunas taquillas del aparcamiento privado.