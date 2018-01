«Machismo y feminismo no son términos antónimos» Pamela Palenciano, ayer en Martimporra. / SUSANA SAN MARTÍN «Hay mucha gente que se confunde al hablar de ese discurso 'bipolar'», aunque admite que «en los últimos años hemos avanzado un montón» Pamela Palenciano Comunicadora, escritora y activista feminista MARCOS GUTIÉRREZ MARTIMPORRA. Martes, 16 enero 2018, 00:08

Pamela Palenciano (Jaén, 1982) sufrió en su piel y en su alma el maltrato machista. Ayer trajo a Bimenes su monólogo 'No solo duelen los golpes', en el que su historia es una herramienta para analizar por qué la violencia patriarcal sigue enquistada en nuestra sociedad.

-¿En qué consiste su proyecto 'No solo duelen los golpes'?

-Mi monólogo se llama 'No solo duelen los golpes' y llevo trabajando en él catorce años. Empezó siendo una exposición de fotos, luego un taller y, posteriormente, un monólogo. Ha evolucionado como yo misma, no solo a nivel personal sino emocional, psicológico, terapéutico y político. A lo largo de los años me he ido encontrando con mucha gente que me ha ayudado a comprender qué fue lo que me pasó en mi adolescencia, con mi primer novio.

-¿Y qué fue lo que le ocurrió?

-Sufrí una relación de violencia machista, algo más común de lo que nos imaginamos. Yo, con humor y un lenguaje coloquial, cuento mi historia, que es una excusa para analizar el sistema de desigualdad que hay en el mundo.

-En los últimos 14 años, ¿Se ha avanzado algo para acabar con la violencia machista?

-Si bien es cierto que he vivido catorce años en Centroamérica, he venido todos los años y tengo un conocimiento de lo que pasaba. Aunque no lo parezca sí que hemos avanzado un montón. Por ejemplo, en mi época no se hablaba ni había charlas o campañas sobre la violencia machista.

-¿Entonces qué es lo que falla?

-Varias cosas. Una, que solo nos fijamos en las víctimas. Hablamos de campañas, teléfonos para las víctimas... y aquí parece que victimario no es nadie. No sabemos quiénes son, cómo son, por qué hacen lo que hacen o por qué la sociedad sigue aplaudiendo esta violencia patriarcal.

-¿Aún hay mucha gente que identifica 'machismo' y 'feminismo' como opuestos?

-Mucha gente se confunde al hablar de ese discurso 'bipolar'. Machismo y feminismo no son antónimos. No tiene nada que ver una teoría política de tres siglos de vigencia, que busca un bien común para la humanidad, con el machismo, que es una cultura que tenemos desde hace ya veintiún siglos.