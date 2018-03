Mantienen la petición de cárcel para dos acusados de apropiación indebida en Colloto

No hubo acuerdo entre las partes y el juicio contra V. R. M. y E. P. G, los dos empresarios acusados de apropiación indebida tras ser desahuciados de una nave en el polígono Águila del Nora, de Colloto, por no pagar el alquiler, quedó ayer visto para sentencia. Tanto la acusación particular, ejercida por el propietario de la nave, como la Fiscalía del Principado de Asturias aseguran que ambos empresarios, asociados bajo la marca Pulpería Astur S. L., se apoderaron de muebles y maquinaria valorados en 45.880 euros y mantienen la petición de condena de un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos, el abono de las costas y una indemnización conjunta de 45.880 euros.