Los Exconxuraos vencen a la lluvia Pese al mal tiempo, el recinto ferial de Llanera recibió un buen número de visitas a lo largo de la mañana MARCOS GUTIÉRREZ Siero Sábado, 30 junio 2018, 14:33

Pese a que la mañana comenzó gris y lluviosa, muchos valientes se animaron a acercarse al recinto ferial de Ables, en la segunda jornada de la fiesta de Exconxuraos de Llanera.

María Lueje, Alfonso Sànchez y el pequeño Pelayo, de cuatro años, se desplazaron desde Gijón. «A Pelayo le encanta vestirse y disfrazarse, al decirle que era una fiesta medieval le hacía muchísima ilusión venir», contó su madre.

Elena García, de Oviedo, explicó que desde hace cinco años no se pierde el evento. «Me encanta el ambiente y, sobre todo, las justas. Este año iba a venir a la cena, pero al final no se me arregló», explicó.

La fiesta continúa toda la tarde y hasta altas horas. A las ocho serà la recreación histórica de Los Perxuraos de Llanera. A las 21.15 horas comienza la cena medieval y, dos horas después, el torneo.