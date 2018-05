Meres se rinde a las fiestas de la Virgen de la Cabeza Los asistentes disfrutan de la comida campestre de las fiestas. / FOTOS: PABLO NOSTI Medio millar de asistentes disfrutaron de las raciones de gochu asado y paella servidas en la comida campestre MARCOS GUTIÉRREZ MERES. Domingo, 20 mayo 2018, 00:54

Un sol radiante atrajo a cientos de vecinos y visitantes ayer a las fiestas de la Virgen de la Cabeza, en Meres. Los otros grandes reclamos, que ya podían olerse a bastante distancia del prau de la fiesta, fueron la paella y el gochu asado. Desde las diez de la mañana empezaron a prepararse para la comida campestre.

Santiago Fernández, de la comisión de festejos, explicó que había «alrededor de quinientos inscritos» para la pitanza. «Se prevé una edición histórica, porque cuando el tiempo viene así de bueno se vende mucho. Además tenemos actividades todos los días; este año innovamos con el tema de la concentración de coches clásicos», destacó.

Estas fiestas no pueden entenderse sin la figura de Avelino Fernández, 'El Rilu', histórico presidente de la comisión de festejos, que el año pasado dejó el cargo, tras más de tres décadas de organizar las celebraciones. Ayer se afanaba en ejercer de 'speaker' del evento. «El día está precioso», indicó con una gran sonrisa en la cara. «La fiesta ahora se vive más relajadamente, pero no hay quien te evite preocuparte por ella», reconoció. Santiago Fernández no dudó en recordar que 'El Rilu' «sigue siendo presidente emérito, es como el Rey de España».

José Manuel Suárez se preocupó de que la paella estuviera en su punto. «Lleva treinta kilos de arroz y tarda en hacerse unas tres horas», comentó pala en mano. Explicó que el secreto es calcular bien las medidas de agua, cuidar el fuego e «ir probando y darle un toque con la sal». David Vega resaltó que empezaron «a las diez a asar el gochu, que lleva unas cinco horas». Los 25 gochos se convirtieron en «unas 250 raciones» de las que dieron buena cuenta los asistentes. Alejandro López, presidente de la comisión de festejos, resumió a la perfección el espíritu del evento. «Llevamos treinta años organizando la fiesta y es más un sentimiento que otra cosa. Lo hacemos para que la gente del pueblo y los de fuera puedan venir a disfrutar», concluyó.

Mañana es el día grande de las fiestas, con la misa solemne y la procesión.