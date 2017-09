«En el Model's yo siempre cobraba como trabajadora por mi cuenta» M. Á. L. R. a la salida de la Audiencia Provincial de Oviedo. / P. L. Dos mujeres exculparon a los acusados, el dueño y el encargado del club en 2015, porque «alternaban voluntariamente» y ponían el precio MARCOS GUTIÉRREZ OVIEDO. Jueves, 21 septiembre 2017, 02:40

Visto para sentencia el juicio contra el antiguo dueño del Model's, M. Á. L. R y contra R. F., al que se le acusa de ser el encargado del mismo. La Fiscalía solicitaba la suspensión de actividades y clausura durante dos años del club de alterne de Siero, además de dos años y medio de prisión y el pago de una multa para ambos acusados por tener trabajando en el local a 38 mujeres sin estar dadas de alta en la Seguridad Social; cuatro de ellas, además, se encontraban en situación irregular en España. Unas penas cuya petición mantuvo ayer el Ministerio Público.

La defensa, por su parte, aduce que ninguna de las pruebas presentadas vincula laboralmente a las mujeres con el negocio y que uno de los testigos, H. G. G., habría corroborado la condición del establecimiento como local de alterne por una mala relación laboral con su empleador.

Más de una docena y media de mujeres fueron llamadas ayer a testificar a la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, sin embargo, solo dos acudieron a la vista. Una de ellas, B. B. V., admitió que se encontraba en el Model's durante la inspección del 5 de noviembre del 2015. A preguntas del letrado de la defensa de M. Á. L. R., reconoció que los agentes no la advirtieron de que podía negarse a responder a su cuestionario. «Sentí que no quedaba más remedio que contestar», dijo. La mujer insistió en que ella prestaba sus servicios por su cuenta. «Yo siempre cobraba como trabajadora por mi cuenta y ponía lo que me tenían que pagar», destacó.

La otra mujer que acudió a la vista, G. C., dijo que conocía a R. F. como «jefe de sala» del establecimiento y recalcó que a M. Á. L. R. únicamente le vio «una vez». También se encontraba en el local el día que se realizó la intervención de la Guardia Civil junto con la Inspección de Trabajo. Destacó que fue «obligada» a declarar y que, pese a ser de nacionalidad portuguesa y no dominar entonces el castellano, no tuvo acceso a un traductor. Recalcó que ella «alternaba voluntariamente» y que, en ningún momento, nadie del establecimiento le pagó ninguna clase de porcentaje o ticket por sus servicios o por las consumiciones que tomaban con ella los clientes.

Fiscalía destacó en su escrito de conclusiones que, tanto las entrevistas realizadas por los agentes de la Benemérita, como las declaraciones de los inspectores de trabajo que participaron en la inspección al local prueban que las 38 mujeres que se encontraban esa noche en el establecimiento «trabajaban como chicas de alterne» sin asegurar, y cuatro de ellas «sin permiso de trabajo». La fiscal destacó, además, que H. G. G., camarero del local desde hace diez años, reconoció en su testimonio que M. Á. L. R. es el responsable del Model's y que en sus instalaciones «se ejerce la prostitución sin ningún género de dudas».

Ricardo González, abogado del antiguo propietario del establecimiento para el que pide la libre absolución, insistió en su tesis de que los agentes encargados de la intervención no realizaron pruebas, más allá de la toma de declaraciones a las mujeres. El letrado mostró su extrañeza por que no se solicitara la declaración de ninguna de las personas entrevistadas, así como de las grabaciones del circuito de vigilancia del local durante las investigaciones. Con respecto al testimonio de H. G. G., dijo que resultaba evidente que había una coordinación previa con el Ministerio Fiscal», ya que el empleado tiene una enemistad manifiesta con la empresa y «problemas con su baja», a la hora de lograr el cese definitivo.

Jesús Villa, abogado de R. F., insistió en que no se ha comprobado la condición de su defendido como gerente del local y abundó que, aunque así fuera, no tendría responsabilidad legal para dar altas y bajas en la Seguridad Social.