76 mujeres de Siero y Noreña reciben protección por violencia de género No hay ningún caso de riesgo catalogado como extremo o alto y solo seis víctimas tienen riesgo medio, según datos de la Comisión Mixta J. C. D. POLA DE SIERO. Viernes, 20 abril 2018, 00:04

Setenta y seis mujeres de los concejos de Siero y Noreña están recibiendo ahora mismo protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su condición de víctimas de la violencia de género. En cuanto al nivel de riesgo, no hay ningún caso catalogado como extremo o alto, siete víctimas tienen un riesgo medio y el resto serían de un riesgo bajo o no apreciado.

Son los datos más relevantes de la reunión de ayer de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y Noreña, que se reúne en la Casa Consistorial polesa con una periodicidad trimestral para analizar la situación de estas mujeres. La comisión estuvo presidida por la concejala de Binestar Social de Siero, Natividad Álvarez, y está integrada por representantes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero, técnicos municipales del departamento de Servicios Sociales, además de personal del Juzgado número 3 de Siero y del Centro Penitenciario de Asturias.

Seis sin medidas judiciales

Esa cifra de 76 mujeres supone una víctima más que en la anterior reunión de enero. Y según los datos facilitados ayer, hay seis mujeres que reciben protección o seguimiento, aunque no tengan medidas judiciales o una condena a su agresor. En cuanto a la redistribución, la Policía Nacional de Siero se encarga de proteger a 39 mujeres, la Policía Local de Siero vela por la seguridad de quince víctimas, la Guardia Civil de Siero protege a once mujeres y la Guardia Civil de Noreña, a las once restantes.