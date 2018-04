Nava aprueba un presupuesto de 4,15 millones, un 4,5% menor que el de 2017 Sesión plenaria de ayer en el Ayuntamiento de Nava. / PABLO NOSTI El PP «no ve las bondades» de unas cuentas que «recortan las partidas destinadas a los principales servicios públicos» MARCOS GUTIÉRREZ NAVA. Martes, 10 abril 2018, 00:10

El Pleno del Ayuntamiento de Nava aprobó ayer los presupuestos municipales para 2018 con los votos favorables de los siete concejales del PSOE, la abstención de Foro y Agora Nava y los votos en contra de Partido Popular y Asturianistes por Nava. Los 4.156.685 euros suponen un ligero descenso, del 4,5%, con respecto a los 4.343.000 del ejercicio precedente.

El alcalde de Nava, Juan Cañal, destacó que se trata de «unos presupuestos ajustados a lo que nos marcan desde Hacienda». Explicó que se contó con «175.000 euros de remanente en positivo, en previsión de hacer una inversión en la carretera de les Praeres». En efecto, el paso de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España por el puerto naveto motiva esta mejora viaria que, sin embargo, «no se va a quedar ahí. Vamos a destinar 164.000 euros a arreglos de carreteras en la gran mayoría del concejo».

El primer edil naveto explicó que se ha conseguido una «renegociación de los créditos, por lo que pasamos a pagar 31.000 euros menos en intereses». Asimismo, recordó que «en esta legislatura mantenemos el tipo del IBI en las mismas condiciones, uno de los más bajos de Asturias. Estamos en un tipo en urbano y rústico del 0,56, rozando el mínimo que se permitiría».

La oposición no se mostró, sin embargo, tan entusiasta con estas partidas. Pablo Onís, concejal del PP, explicó que su formación no ve «las bondades de un presupuesto que recorta las partidas destinadas al mantenimiento de los principales servicios públicos, de instalaciones municipales o a formación para el empleo y por eso no podemos apoyarlo». Añadió que falta «concreción» en el capítulo de inversiones y calificó de «claramente insuficiente» el compromiso del Principado con el concejo. Criticó, por ejemplo, que solo se destinen «3.000 euros para todo un Festival de la Sidra que no olvidemos es Fiesta de Interés Turístico Nacional».

Luis Catalán, portavoz de Agora Nava, consideró que se trata de unas partidas «continuistas, que no están basados en ingresos reales». Explicó que, por ejemplo, el apartado de saneamiento «está igual que hace cuatro años». Nisén Díaz, portavoz de Asturianistes por Nava consideró que «la inversión es inexistente» . «Son unos presupuestos que para el alcalde son un mero trámite, ya que tira de modificaciones presupuestarias constantemente, por lo que no son de fiar», dijo.

Estimó que «reducen las partidas de mantenimiento de aguas en un 20%; las de mantenimiento eléctrico en un 33%; el presupuesto para las escuelas en un 28%; y el de instalaciones deportivas en un 56%».

Por su parte, María José Rey, portavoz de Foro, indicó que se trata de «un presupuesto que no contempla ningún tipo de inversión y es poco realista».