Nava, locomotora de la sidra Leocadio Redondo. / Pablo Nosti El cronista oficial, ferroviario jubilado, pregonará el Festival que comienza el martes LYDIA IS Lunes, 2 julio 2018, 11:50

«Hace unos meses me tocaron unes pites en una rifa y hace unas semanas Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España y último pregonero del Festival de la Sidra, me preguntó a quién habían elegido este año. Le contesté que no lo sabía y ahora aquí estoy; voy a tener que comprar lotería», bromea Leocadio Redondo Espina, más conocido por 'Calo'.

Este naveto nacido el 22 de septiembre de 1946 en El Tropel, en la parroquia de Ceceda, será el encargado el próximo sábado, de abrir de forma oficial la cuadragésimo primera edición de un festival que se presenta más local que nunca. «Está bien promocionar Nava a través de personas con relevancia a nivel nacional, pero también hay que visibilizar a quien trabaja a diario para difundir la cultura sidrera desde aquí y Calo está presente siempre, colaborando con todos los eventos», destaca el alcalde, Juan Cañal.

Por su parte, el pregonero agradece el gesto. «Es un reconocimiento muy importante, pero para un naveto es todo un honor», señala. Acostumbrado a salir al balcón consistorial en calidad de presentador, en esta ocasión lo hará bajo otro prisma, un reto que asegura que asume «un poco desorientáu». Y añade que «soy hombre de segunda fila, donde me siento cómodo es dando paso a los demás, pero intentaré estar a la altura».

El programa Martes 17 horas: Prueba final del Concurso a las Mejores Sidras y Derivados de la Manzana. Miércoles 19.30 horas: Sidrafórum sobre la candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Jueves 18 horas: Prueba de preselección del Concurso a la Mejor Sidra Natural. 18.30h: Teatro en la calle. 19h: Torneo de bolos.22h: Orquesta Paris de Noia y Dj D2. Viernes 18 horas: Entrega del V Premiu Manegueru de Nava y concierto de la Escuela de Música. 22.30h: Orquesta Biorritmos. 24h: Fuegos artificiales. Sábado 11.30 horas: Degustación de sidra y de productos de Nava. 12h: Final del Concurso a la Mejor Sidra Natural. 14h: Hermanamiento de todas las sidras de Asturias. 17.30h: Actuación de Lakadarma, La Flor del Pumar y Tocándar. 20h: Pregón. 21h: Ruta de la Sidra. 22.30h: Nueva Banda, Dj Javier Cuesta y Dj Nack, Domingo 12 horas: Concurso de Escanciadores y Festival del Tortu. 18h: Encuentro Coral de Cancios de Sidra . 23h: Orquesta La Favorita.

Tablas no le faltan. Desde 1999 es cronista oficial del municipio y se confiesa amante de la cultura en todas sus vertientes. Es aficionado a la lectura, la fotografía y la música y apasionado del dibujo y la pintura, una vocación que tiene desde niño, con varias exposiciones individuales y colectivas a sus espaldas. De hecho, como artista local es uno de los miembros del jurado del Concurso de Carteles que desde hace tres años elige el diseño que ilustra el Festival.

Asimismo, es miembro de la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España (Raeco), en cuyo boletín publica habitualmente, y de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias. Interesado por todo lo que tiene que ver con Nava, durante los años setenta y ochenta narró las crónicas de fútbol en diversos medios y es autor de diversos trabajos y artículos sobre el concejo y su historia. «No es fácil ser pregonero del festival, hay cuarenta personas que me precedieron, relevantes y brillantes; es un reto que voy a afrontar con mucha humildad y que haré como servicio a mi pueblo», apunta.

En el plano profesional, Calo fueferroviario durante cuarenta y siete años. Comenzó su andadura entre trenes en la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias, como aspirante a factor, en la estación de Nava. También fue oficial administrativo, jefe de negociado y, desde 1995 hasta su jubilación, jefe de área, primero en Oviedo y más tarde en Gijón.

Tirando de símil, asegura que «Nava es la locomotora de la sidra» y adelanta que no intentará dar lecciones con su discurso. «El de la sidra es un mundo muy específico y concreto reservado para los expertos, mi enfoque va ir por otros derroteros, con la mejor voluntad del mundo», garantiza.

V Premiu Manegueru

Por otro lado, el festival, que comienza el martes, a las cinco de la tarde, con la prueba final del Concurso a las Mejores Sidras y Derivados de la Manzana, incorpora este año dos novedades. La primera es la entrega del V Premiu de Percusión Tradocional Manegueru de Nava, que concede la Escuela Municipal de Música. Será el viernes, a las seis de la tarde, en la plaza Manuel Uría. La segunda incorporación es un Encuentro Coral de Cancios de Sidra que tendrá lugar el domingo.