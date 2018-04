Los niños de Siero convierten las calles de Lugones y la Pola en un plató por un día Juan Maravall y los alumnos graban una escena. / PABLO NOSTI M. G. Sábado, 7 abril 2018, 00:40

Dentro del programa Ocio Joven de Siero, el Ayuntamiento, en colaboración con el Plan municipal de Drogas de Siero, está desarrollando dos talleres de cortos exprés de creación audiovisual para la promoción de la salud. El primero tuvo lugar en la Casa de Cultura de Lugones y el segundo, ayer, en la Casa de Cultura de la Pola. El técnico de Prevención de Proyecto Hombre, Juan Maravall, explicaba por la mañana a los alumnos qué era esa lona verde colgada en la pared. Muchos no estaban familiarizados con el concepto del croma. «No es tan profesional como lo que hay en Hollywood, pero puede quedar muy bien», insistió.

A las once de la mañana empezó la fase de preproducción, en la que los chicos comenzaron a pensar en la idea que iban a desarrollar en el corto. A mediodía, en la parte de producción, los alumnos organizaron ideas, determinaron localizaciones y los elementos necesarios para realizar la grabación. Ya a la una comenzó el determinante segmento de postproducción. «El objetivo es que en tres horas los chavales puedan desarrollar su propio corto», que se colgará en el canal de YouTube de Prevención Siero, con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebra mañana. Alejandro Escandón tiene 12 años y no es la primera vez que participa en acciones formativas relacionadas con la grabación y edición de material audiovisual. «Me gustan mucho las películas», reconoció. En este sentido confesó que «la preproducción es la fase que más me gusta, porque es cuando surgen las ideas». Admitió que dedicarse al cine cuando sea mayor es una posibilidad.

Más aficionada a la parte técnica del cine es Julia García-Morán, también de 12 años. «Me llamó siempre la atención que con el cine puedes imaginar y hacer realidad tu propia historia», explicó. Recalcó que en el futuro le interesaría mucho «dedicarme aunque fuera un poco al tema de la producción, pero sobre todo a lo relacionado con la edición».