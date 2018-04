Noreña rastrea el veneno El agente Raimundo García observa a Tifón, llevado por Wenceslao Fernández, durante la búsqueda de veneno. / FOTOS: SUSANA SAN MARTÍN La Unidad Canina del Principado busca restos de ponzoña tras la muerte de una perra LYDIA IS Villaviciosa Sábado, 28 abril 2018, 01:18

La muerte de una perra por envenenamiento tras un paseo por la villa condal ha puesto en alerta al equipo de gobierno de Noreña, que ha encargado a la Unidad Canina de Detección de Venenos del Principado que busque cualquier rastro de ponzoña en dos de las zonas más frecuentadas por los propietarios de los canes, el paseo de la calle Condado de Noreña y el parque de Los Riegos.

El animal intoxicado, de raza bulldog, ingresó en una clínica el pasado 14 de abril y falleció unos días después. El veterinario certificó que había sido envenenado. «Los dueños piensan que pudo haber ingerido alguna sustancia en estas zonas y revisamos para descartar que no haya cebos», explicó ayer Wenceslao Fernández Iglesias, responsable de la Unidad Canina.

Acompañado primero de Brisa, una labradora, y después de Tifón , un pastor belga, peinó ambas zonas, pero no encontraron indicios. Ambos perros son especialistas en este tipo de sustancias y están entrenados con venenos puros. «Tienen un cerebro selectivo y una vez que detectan un elemento son capaces de detectar componentes comunes», explicó el adiestrador.

También participaron en el operativo el guía canino Pedro Domínguez y dos agentes de la Policía Local. «Trabajamos siempre acompañados por agentes de la autoridad porque cualquier cosa que encontremos puede ser una prueba y debe tener custodia legal para que tenga valor», destacó Fernández.

La de ayer fue una salida casi excepcional. La Unidad Canina no tiene asignadas competencias en los núcleos urbanos, por lo que su ámbito de actuación es por lo general el rural. En este caso fue el Ayuntamiento quien reclamó su intervención. «Al conocer lo que había pasado nos pusimos en contacto con el Seprona, que fue quien nos habló de esta posibilidad y nos pareció buena idea», apuntó el edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Pelayo Suárez, quien también hizo hincapié en la importancia de denunciar este tipo de sucesos de forma inmediata. «Desde el Ayuntamiento no podemos hacer nada si no se nos notifica», insistió.

Asimismo, señaló que ayer mismo llegó el aviso de otro perro que se encuentra ingresado con síntomas de intoxicación, si bien aún no está confirmado si se trata de un caso de envenenamiento. «Vamos a investigarlo», avanzó el edil.

Por otro lado, Wenceslao Fernández apuntó que «desde que la patrulla está trabajando hemos notado que los casos han disminuido, pero lo ideal sería erradicarlo por completo» y añadió que «son atentados ecológicos». Entre las sustancias detectadas con mayor frecuencia están la estricnina y los carbamatos.