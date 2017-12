La obra 'Nora, Mauro y los suaños', de Nacho Fonseca, llega mañana al Auditorio

El musical infantil en asturiano 'Nora, Mauro y los suaños', de Nacho Fonseca, se presentará mañana, a las 20 horas, en el Auditorio poleso. El espectáculo reunirá alrededor de 160 personas sobre el escenario entre músicos, coristas y bailarines. La dirección es de Iván Arboleya y los arreglos de Emilio Huerta. Para la ocasión se ha formado un conjunto de cámara de once músicos denominado La Pequeña Orquesta de los Suaños. Asimismo, participarán los coros de Peques e Infantil de la Sociedad Siero Musical, dirigidos por Yolanda Fernández y María Fuego, y el Coro Infantil de la Fundación Princesa, dirigido por la sierense Natalia Ruisánchez. Y de las coreografías se encargarán una treintena de bailarines del Conservatorio Profesional de Música de Danza de Gijón. Los narradores serán los hermanos Esther y Manuel Fonseca, hijos del autor de la obra. Este musical se estrenó en 2014 con gran éxito en La Laboral de Gijón y al año siguiente se llevó a Granada. La principal diferencia es que hace tres años participó la OSPA y ahora será con una orquesta de cámara. La obra es un cuento musical -pensado, principalmente, para niños de Primaria-, donde dos hermanos van rememorando once sueños y se cierra con un epílogo con ellos ya mayores, pero sin perder la imaginación. La duración es de una hora aproximadamente. Y la entrada costará diez euros, un precio que ha generado la protesta de algunos padres. La Fundación Municipal de Cultura cifró ayer en unos seis mil euros su aportación para pagar a los músicos de la orquesta, los autobuses de los coros, vestuario y una merienda. Quienes colaborarán de forma altruista son Nacho Fonseca, compositor de los temas y autor de los textos; el director Iván Arboleya y el arreglista Emilio Huerta, así como los narradores. Nacho Fonseca quiso reivindicar, no obstante, el pleno derecho de los músicos profesionales participantes a cobrar por su trabajo.