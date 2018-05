La oposición demanda una actuación más ambiciosa en la zona oeste de la Pola Coinciden en que la actual estación de autobuses supone una barrera arquitectónica, y Somos e IU reclaman más zona verde en la plaza J. C. D. POLA DE SIERO. Sábado, 5 mayo 2018, 00:08

Los grupos de la oposición de Siero coinciden en demandar una solución global para toda la zona oeste de Pola de Siero a la hora de valorar el proyecto de la plaza pública en torno al Paraguas de Sánchez del Río y la nueva estación de autobuses. El portavoz de Somos Siero, Javier Pintado, prefiere diferenciar ambas actuaciones. «Nos parece bien recuperar el Paraguas para la ciudadanía para que sea una zona de juegos y verde, aunque ya vimos demasiado hormigón en la primera propuesta», dijo.

También ve necesario un cambio con la estación, pero percibe «una falta de planificación» ante lo que supondrá ubicarla en la planta inferior. «Hay que tener en cuenta los problemas de tráfico y los accesos no son los adecuados», afirmó. Para Somos, se debería estudiar la posibilidad de construir una estación intermodal, que fusione transporte por carretera y ferrocarril. «Vemos una carrera por hacer una inauguración antes de las elecciones y acabarán haciendo una chapuza, y en pocos años habrá que volver a gastar dinero», lamentó.

«Es una muestra más de la falta de transparencia, de un proyecto para Siero y de visión de futuro del PSOE y Foro», manifestó el portavoz de IU, Edgar Cosío, quien critica que se haya incumplido «el prometido proceso de participación ciudadana» o se que acaben de enterar de que el proyecto incluye una estación de autobuses. Cosío respalda el derribo de la actual estación, pero echa en falta una planificación conjunta para toda la zona oeste de la Pola: antigua comisaría -«que en su día el alcalde planteaba también tirarla»-, comisaría de la Policía Local -«que se suponía que era una ubicación temporal»-, edificio del antiguo matadero o las vías del tren.

Respecto al proyecto en sí, se reserva una valoración «cuando podamos verlo», si bien espera que «no se base únicamente en hormigón, como suele suceder en la mayoría de las plazas del concejo, y que se contemple una buena superficie de zona verde».

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, lamentó que no se le permitiera ver el proyecto antes del Pleno de modificación de crédito. «No nos parece una práctica muy correcta para intentar llegar a acuerdos y consensos en temas importantes», dijo.

A la espera de analizarlo con más detalle, le parece bien «realzar la obra emblemática del Paraguas y eliminar las barreras arquitectónicas que aíslan esa zona oeste de Siero». Y espera que la futura estación «reúna las condiciones y servicios que la capital del concejo se merece y más con la idea de que debemos fomentar el transporte público». Advierte también de que esta actuación, con la que están de acuerdo, «es un primer paso y deberá ser la primera de las muchas actuaciones que se tienen que realizar en esa zona, en donde queda por decidir qué pasa con las antiguas instalaciones de la Policía Nacional o si la Policia Local quedará allí de forma definitiva».

El portavoz de Ciudadanos, Sergio García, mencionó el apoyo de su grupo para restaurar el Paraguas de Sánchez del Río, «que es una marca de identidad inequívoca de Pola» y derribar la actual estación de autobús, «puesto que creaba una frontera arquitectónica que dividía en dos la localidad». Piensa que con este proyecto «se humanizará la zona y se priorizará al peatón». Y no duda de que haya otras opciones para ubicar la estación, pero prefiere aprovechar la centralidad del emplazamiento actual. «Está claro que no apoyando ninguna acción propuesta, no se dinamiza el concejo, y eso se lo dejamos al 'tripartito del No' (PP, IU y Somos)», dijo.

Prau Picón pide un ascensor

Al presidente de la asociación de vecinos Prau Picón, Vicente Montes, le parece «aceptable» el proyecto, pero cree que se debería instalar un ascensor o elevador para comunicar la plaza pública con la estación de autobuses. «Cada vez hay más personas con problemas de movilidad; además de servicio, daría prestigio al Ayuntamiento», dijo. Y duda que la rampa proyectada sea suficiente.