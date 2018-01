La oposición exige garantizar que Siero no mantendrá el área metropolitana de Paredes Somos pide que el Ayuntamiento ejecute los avales de 2,4 millones de euros y que los técnicos municipales sean quienes desarrollen el proyecto LYDIA IS POLA DE SIERO. Sábado, 13 enero 2018, 00:05

Ante las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos y Propietarios Parque Principado-Las Folgueras-Paredes Sur al proyecto de área verde y deportiva ligado al desarrollo del área comercial -primero Parque Principado y ahora Intu Asturias-, la oposición de Siero exige al equipo de gobierno que garantice que el Ayuntamiento no asumirá el mantenimiento del parque metropolitano, el principal temor del colectivo.

«Las alegaciones son muy claras no solo por lo que dicen, si no por la documentación que recogen», apuntó Javier Pintado, portavoz de Somos, quien criticó que «ante la posibilidad de que el Ayuntamiento ejecute un proyecto por valor de 2,4 millones de euros de forma inmediata, el alcalde prefiere delegarlo en una empresa privada -en referencia a Liberbank- sin control de la administración de ningún tipo».

El edil se mostró partidario de que se ejecuten «de forma inmediata» los tres avales depositados en la entidad bancaria y que sean los técnicos municipales quienes desarrollen el proyecto. «Los vecinos no tienen por qué seguir esperando por el cumplimiento del convenio, hay una sentencia judicial que nos lo permite», aseguró. E insistió en que «el mantenimiento no debe ser de la administración pública».

En líneas similares se manifestó Edgar Cosío, portavoz de Izquierda Unida, que señaló que su grupo no apoyará nada que no garantice que el Ayuntamiento no asumirá el mantenimiento del área metropolitana. «Desde su creación no hemos dado el visto bueno a ningún proyecto relacionado con Parque Principado ni lo haremos mientras no se cumplan los compromisos pendientes», añadió.

«Desbloqueo sí, pero no a cualquier precio, debe respetarse el convenio»; señaló la portavoz del PP, Beatriz Polledo, quien también se mostró contraria a que el mantenimiento recaiga en el Ayuntamiento. «La situación lleva muchos años enquistada y de nuevo, como en el parque periurbano de la Pola, con promesas y proyectos fallidos de los socialistas que al final acaban teniendo un coste para todos los sierenses», apuntó.

Por su parte, tanto Eduardo Martínez Llosa, portavoz de Foro, como Sergio García, de Ciudadanos, destacaron la complejidad del expediente y se mostraron prudentes hasta reunirse con los vecinos. No obstante, recordaron que está pendiente de solucionar la situación concursal del área privada, en manos de Liberbank y que existen unos compromisos adquiridos por los promotores de Parque Principado que no se han cumplido. García señaló «la zona está en un estado lamentable».