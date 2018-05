Los organizadores del festival de la cerveza barajan reubicarlo fuera de Lugones

Los organizadores del Festival de la Cerveza de Lugones, la asociación Lugones se Mueve, no descarta llevarse el evento fuera de la localidad. Fuentes de la plataforma explicaron ayer que pese a que su primera opción sigue pasando por celebrarlo en la localidad y «hay ubicaciones que se podrían adaptar», creen que «sin diálogo es imposible». «Si no quieren que lo hagamos aquí buscaremos otros lugares», resaltaron desde la asociación.

Las obras de urbanización de Santa Isabel, sede de las tres ediciones anteriores, hicieron que el Ayuntamiento propusiera como alternativa la calle de Leopoldo Lugones, opción que fue considerada inviable por los organizadores. Explicaron que desde el 24 de abril no han vuelto a recibir ninguna comunicación municipal al respecto. «La edición de este año, al menos antes del verano, ya es inviable. Al ritmo de respuesta del Ayuntamiento se hace imposible. Necesitamos al menos veinte días, desde que tengamos una ubicación, para poder organizarlo todo con garantías», subrayaron desde Lugones se Mueve. «Nosotros siempre estamos abiertos al dialogo», comentaron los organizadores. Consideran que la suya no es una plataforma con la que resulte complejo establecer una negociación. «Claro queda que no se puede llegar a acuerdos si no hay un dialogo, iniciativas y ganas de colaborar», subrayaron.