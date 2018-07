Padres del colegio rural La Coroña piden un refuerzo para el servicio de logopedia Agurtzane Duandikoetxea, Íñigo González y Nati Canto, ayer frente a la Casa de Cultura de Nava. / PABLO NOSTI Denuncian la saturación de la única profesional que atiende los problemas de dicción de los niños en Nava, Santolaya y Torazu MARCOS GUTIÉRREZ NAVA. Miércoles, 4 julio 2018, 00:16

Padres de alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) de La Coroña, con sede en Ceceda y aulas en las localidades de Santolaya y Torazu, denunciaron ayer en Nava la falta de personal para cubrir las necesidades de los alumnos con problemas relacionados con la dicción. Íñigo González es el padre de Eneko, un niño de seis años que asiste al colegio de Santolaya de Cabranes. Explicó que en el CRA de La Coroña cuentan con un logopeda asignado «pero que solo tiene media hora a la semana para cubrir a todos los niños con problemas de dicción que están en los tres centros que se engloban en el colegio rural agrupado. Mi hijo, por ejemplo, no recibe la asistencia que necesita».

«Todos los niños tienen en algún momento necesidad de apoyo de un logopeda y, en nuestro caso, ese apoyo no existe. Hacen un informe, pero de ahí no se pasa, porque la profesional que tenemos no tiene tiempo suficiente», explicó. En este sentido recalcó que «no da abasto con las horas que tiene asignadas para atender con calidad a todos los alumnos que hay, porque es una profesional para tres centros y también para Infiesto». «Nos gustaría que tuviésemos un servicio de calidad, es decir, o tener más profesionales o asignarle más horas para el CRA al que pertenecemos», añadió. Agurtzane Duandikoetxea tuvo que llevar a su hijo a un logopeda privado ante la saturación de la profesional: «Yo tengo derecho a que mi hija use el logopeda y no tengo por qué pagar uno privado. Pedimos es que la consejería amplíe las horas a esa logopeda o que asigne otra logopeda aparte», recalcó.