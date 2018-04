Pasión por la gimnasia acrobática Joel Alves, de Lugones, dedica doce horas a la semana a entrenarse en la disciplina de la gimnasia acrobática | El joven atleta acaba de regresar de su primer gran torneo en el ámbito internacional, la Acrocup celebrada en la localidad portuguesa de Maia PALOMA UCHA MARCOS GUTIÉRREZ Siero Martes, 24 abril 2018, 17:37

La gimnasia acrobática nacía como práctica deportiva en el año 1973. Ya en 1999 se incorporó a la Federación Internacional de Gimnasia como una de sus disciplinas. Se trata de una práctica que imbrica elementos acrobáticos y gimnásticos de salto, elasticidad, equilibrio y giros, del mismo modo que movimientos y figuras coordinadas al milímetro entre los componentes del grupo. En todo momento debe existir armonía y coordinación, ya que a la hora de puntuar se valora tanto la dificultad como la técnica y la profundidad artística.

El joven lugonense Joel Alves, de doce años, es una firme promesa de este deporte.Del uno al cuatro de abril participó en Portugal, junto con su compañera Claudia Primo, en el campeonato internacional de la disciplina, en el que cosecharon un séptimo puesto que estuvo muy cerca de servirles para pasar a la final de la categoría cadete. Este precoz gimnasta de Lugones va a clases al colegio Loyola, en Oviedo, y entrena doce horas a la semana en el club Acroastur, en Gijón, donde sus entrenadores, Jesús Conejero Zarra y Estíbaliz Aspiazu Capín, pulen su técnica.

«Yo antes hacía baloncesto. Hace un tiempo estaba en Gijón y había un curso de verano. Me inscribí, me gustó y decidí apuntarme para entrenar todos los días», explica. En ese momento tuvo «que decidir entre el baloncesto y la gimnasia acrobática, porque entrenaba muchas horas a la semana a los dos deportes». Al final la balanza se inclinó hacia el lado de la gimnasia. «Me gusta mucho el deporte en sí; sobre todo se incide en el trabajo en equipo, que es la parte que más me gusta.Además de la técnica individual, lo más importante es el equipo, porque cuando vas a competir no estás solo, como en las otras disciplinas de la gimnasia».

Esta es la segunda temporada de este joven atleta en competición. Compite en la modalidad de parejas mixtas, junto con Claudia Primo. Es el primer deportista de Lugones que participa en un campeonato internacional de gimnasia acrobática, como es la Acrocup Internacional de Maia (Portugal). Explica que el último evento supuso «una experiencia distinta a los demás torneos y me gustó mucho; fue el primer internacional y el primero en el que salí fuera de España». En su palmarés, además del séptimo puesto de Portugal, ya figuran un tercer puesto en la Copa de España celebrada en Marín, Pontevedra y un cuarto puesto en el Campeonato de España celebrado en Guadalajara.Considera que en este deporte son claves «la constancia y la paciencia; yo mismo entreno sobre doce horas a la semana». Sin embargo cree que el esfuerzo merece la pena ante los beneficios que le proporciona: «La gimnasia me da felicidad.Me lo paso muy bien aquí, ya que fomentamos el trabajo en equipo y disfruto mucho estando con mis compañeros».

Sus próximas citas competitivas serán el Campeonato de España de Vigo, en junio, el Open de Collado Villalba, el Campeonato de Pontevedra y la Copa de Asturias. Estíbaliz Aspiazu, entrenadora de Joel en Acroastur, destaca que «desde el principio ha tenido muy buena predisposición».Además, «en cuanto al físico ha avanzado muchísimo.Lleva dos años y medio y esas ganas que tiene de mejorar le han hecho llegar a donde ha llegado, aunqueseguimos trabajando en ello.Ahora está en el mejor momento, pero nosotros le tenemos que seguir exigiendo para que continúe mejorando».