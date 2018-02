El Peñamayor y Los Robles implantan oratoria en inglés en Educación Infantil Los alumnos de Infantil de Peñamayor y Los Robles en una clase de inglés. / FOTOS: PABLO NOSTI Los colegios de Fomento desarrollan este curso el proyecto 'Magic Talk!', integrado en el programa de inmersión lingüística para niños de 3 a 6 años LYDIA IS LA BARGANIZA (SIERO). Jueves, 8 febrero 2018, 00:14

Candela Oliveros está sentada en el suelo, en primera fila, en clase de inglés. Escucha atenta a la 'teacher', que pide que salga un voluntario. No duda; de inmediato levanta la mano y tras obtener el visto bueno de la profesora, se coloca detrás del atril, coge el micrófono y comienza a explicar a sus compañeros la lámina que tiene proyectada a su espalda. «Hello, my name is Candela, i'm four years old and i'm going to talk about the senses», dice con mucho desparpajo.

Tiene cuatro años y es una de las participantes de 'Magic Talk!', un proyecto de oratoria en inglés, pionero en Asturias y que los colegios bilingües Peñamayor y Los Robles, que pertenecen a Fomento Centros de Enseñanza, han implantado este curso dentro del proyecto 'Magic Dragon' dirigido a los alumnos de Educación Infantil, que tienen entre tres y seis años.

«Para ellos es un juego más en el aula», explica Rebeca Mañero, directora del área de Educación Infantil. «Tiene mucho éxito, les gusta participar y que sus compañeros les hagan preguntas, es un buen método para que aprendan a desenvolverse y a hablar en público, una asignatura que en la educación española aún está pendiente», añade.

Del éxito de la propuesta dan fe la cantidad de manos levantadas a la hora de pedir voluntarios. La premisa es que todos pasen por el atril. «Es un proyecto que personaliza mucho la enseñanza porque asegura que todos participan y se adapta a la edad y ritmo de cada alumno», destaca Mañero.

En cuanto a la temática, hablan sobre temas y actividades que han trabajado previamente en clase. A Candela le ha tocado explicar los cinco sentidos que tiene el ser humano y detalla uno por uno los dibujos. Después, su compañera Clara Trancho hará lo propio con una lámina sobre el invierno. «La dinámica es muy sencilla, hay una presentación, en la que deben saludar, decir su nombre y cuántos años tienen; luego desarrollan la idea que se les presenta durante varios segundos y finalmente se despiden dando las gracias a sus compañeros por la atención, para todos es lo mismo pero se va incrementando el tiempo y la dificultad según el curso», detalla la directora.

La oratoria no es algo nuevo en el Peñamayor y en Los Robles. «Ya se estaba desarrollando en castellano y al ver el buen resultado se decidió incorporarla a las dos horas diarias de inglés para que también sepan argumentar sus ideas en lengua inglesa», apunta Mañero.

Entre los beneficios del proyecto 'Magic Talk!', asegura que «mejora la expresión, la comprensión y la fonética; les enseña a manejar el tono de voz, el volumen y las expresiones faciales y corporales; desarrollan la escucha, la memoria e interiorizan vocabulario; expresan y comparten ideas con sus compañeros; participan en clase, se sienten protagonistas y controlan las emociones y mejoran su autoestima».

Los centros apuestan por una inmersión lingüística completa, lo que supone que la mitad de las actividades se lleven a cabo en inglés. Para ello, en Educación Infantil están en marcha los programas 'Magic Dragon' y 'Magic Dragon Phonics', que se complementan con los 'English Corners', una actividad semanal de conversación. De todos ellos se encargan profesoras nativas o bilingües que únicamente se dirigen a los alumnos en inglés. «Es algo que hacemos extensivo fuera del aula, también en el patio, en el comedor o por los pasillos, el único idioma que hablan las 'teachers' es el inglés», señala Mañero.

III Maths Champions, el 23

Por otro lado, el colegio Peñamayor acogerá el próximo día 23 la tercera edición del concurso 'Maths Champions', enmarcado en el proyecto Matemáticas Divertidas en el que los participantes se enfrentan, a través del juego y divididos por equipos, a retos de cálculo mental, geometría, medidas o series de figuras.