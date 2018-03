Picu Fariu conmemora sus cuatro décadas en la cumbre Picu Fariu en la cumbre del Cantu Cabroneru. / SUSANA SAN MARTÍN Este colectivo sierense de aficionados a la montaña tiene 250 miembros a día de hoy. En cada salida congregan de media a cincuenta personas MARCOS GUTIÉRREZ Siero Viernes, 30 marzo 2018, 23:15

El Grupo de Montaña Picu Fariu celebró el pasado 7 de diciembre cuatro décadas desde su independencia del Grupo Vetusta de Oviedo, al que había pertenecido como delegación en Siero entre 1960 y 1977. En 2018 se cumple otro hito con números redondos. Esta misma semana se está celebrando la vigésima edición de las Xornaes de Montaña ‘Memorial Casimiro Argüelles’. Como colofón, hoy tiene lugar la tradicional marcha popular a la Peña Careses. José Manuel Piniella es uno de los miembros históricos del grupo. La historia de Picu Fariu no se puede explicar desligada de la suya.

Explica que las jornadas surgen porque la entidad «celebraba esporádicamente unos actos sobre la montaña; cada año se hacía lo que se podía y hubo un momento en que dejaron de realizarse durante una temporada. A raíz de que entró otra gente en la directiva su celebración se hizo continua». En este sentido, comenta que la principal razón para darle una periodicidad anual a los actos «fue mantener la memoria de Casimiro Argüelles, alma mater del grupo». Este histórico montañero y miembro fundador falleció en un accidente en la Peña del Viento en 1979. Piniella recuerda que en los años fundacionales de la entidad «había una juventud muy activa en la Pola; en cada salida teníamos de media 60 personas, lo que supuso un auge bestial». «Ahora vamos entre 40 y 50 miembros, una cifra que para movernos en montaña es casi mejor por temas de seguridad», indica.

Considera que la juventud «sigue teniendo el mismo empuje, pero hoy en día ya sales a la montaña más con la pareja o los amigos. Hay mucha información y antes las cumbres solo las conocían los montañeros. Ahora hay muchas publicaciones y guías en internet». No obstante, estima que preparar salidas para medio centenar de personas supone poco menos que acometer las cimas «con un ejército». Pese a todo, no duda en valorar la importancia de grupos de montaña como Picu Fariu a la hora de aportar ese punto extra de seguridad en un entorno que es, casi siempre, hostil para el ser humano.Y es que «mucha gente que va por su cuenta a veces pierde el día, porque nadie conoce el entorno como los grupos».

El Grupo de Montaña Picu Fariu realizará hoy la tradicional marcha popular a la Peña Careses, como colofón a sus jornadas. Son ya 21 años de ascenso ininterrumpido. Una actividad que surgió «por una razón muy concreta, evitar la expansión de la cantera de Castañera. En aquellos años la peña tenía una esquina, en la parte de Sariego, en la que había una cantera que estaba devorando el monte; hubo un movimiento vecinal que acudió a nosotros para hacer una reivindicación y poner eso en primera plana. Así surgió la marcha».

Hoy la actividad extractiva ya no amenaza al macizo, uno de los entornos naturales y paisajísticos más icónicos del concejo de Siero, pero la marcha pervive «como una jornada de puertas abiertas, por así decirlo; un paseo muy hermoso en contacto con la naturaleza».

La montaña nunca cede

Picu Fariu cuenta a día de hoy con alrededor de 250 miembros, muchos de ellos honorarios, y «entre cincuenta y cien titulares, que son los que participan siempre». Explica que «de la montaña engancha la naturaleza en primer lugar. Si no la entiendes no hay nada que hacer, porque en la montaña vas a pasar hambre, frío, otras veces calor... Has de estar bien preparado, ya que es un medio hostil. Tienes que ir cogiendo experiencia y, poco a poco, dosificar. Para eso están los grupos de montaña».

Tras todos estos años, José Manuel Piniella aún tiene un reverencial respeto por las cumbres. «A veces los jóvenes piensan que son muy fuertes, pero los cementerios están llenos de gente fuerte. La montaña no hay quien pueda dominarla; no cede nunca y somos nosotros los que perdemos fuerza», subraya.