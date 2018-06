El PP pide explicaciones por las dilaciones para terminar el polígono de Bobes Vista de las obras de urbanización del polígono de Bobes, paralizadas desde hace un lustro. / NOSTI El partido lleva el asunto a la Junta y critica que Sogepsa incumpla los plazos para abonar la deuda con la UTE que inició las obras LYDIA IS POLA DE SIERO. Miércoles, 13 junio 2018, 01:46

Hace años que el Partido Popular mantiene una contienda con el Gobierno del Principado por su gestión del área industrial de Bobes, un millón de metros cuadrados reservados para un desarrollo empresarial a cargo de la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) que nunca llegó a ponerse en marcha y cuyas obras de urbanización llevan un lustro paralizadas. «Los terrenos son un erial y no vemos que vaya a haber una solución, ni siquiera a medio plazo, estamos preocupados», asegura la presidenta y portavoz del partido en Siero, Beatriz Polledo.

El hecho de que la entidad decidiese el pasado mes de mayo prorrogar por segunda vez la licitación -bajo la modalidad de pago en permuta-, de la finalización de las obras de la primera fase ha llevado al grupo parlamentario popular a presentar nuevamente batalla a nivel regional. Lo hará mañana, en el Pleno de la Junta General, donde el diputado José Agustín Cuervas-Mons pedirá al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, explicaciones sobre la ampliación de los plazos. «Que sepamos, no hay interés de ninguna empresa para llevar a cabo los trabajos, cuando en su día el consejero anunció las permutas como si fuera la panacea ya advertimos de que solo era por aparentar que se hacía algo, Bobes es la gran vergüenza socialista en Siero», apunta Polledo.

Otra de las preocupaciones de los populares es el incumplimiento de los pagos que Sogepsa acordó de forma extrajudicial con la UTE encargada de las obras de urbanización que se paralizaron en 2013. La entidad reconoció una deuda de 9,5 millones de euros a liquidar en tres plazos y aún debe 6,1. El pasado 31 de marzo debería haber afrontado un pago de más de 3,8 millones de euros. «No se están cumpliendo los plazos y se están hipotecando parcelas de suelo industrial y de suelo residencial para pagar esta deuda, lo que deja ver una nefasta gestión», sostiene la presidenta del PP sierense.

«Falta de liderazgo»

La también edil no ahorra críticas a nivel local y acusa al alcalde, el socialista Ángel García, de inacción. «Es como si el tema no fuera con él, lo presentó en su programa electoral como la medida estrella, pero llevamos tres años de gobierno y no se ha referido nunca ni a la situación de Sogepsa ni la del polígono de Bobes, está como convidado de piedra para un asunto que es vital para el desarrollo del concejo», apunta. Y añade que «es otro ejemplo más de que es incapaz de liderar absolutamente nada que tenga que ver con las cuestiones más importantes para el municipio, máxime cuando hay un gobierno regional de su mismo signo».