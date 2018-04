Piden dos años de retirada del carné a un conductor que atropelló a una anciana

La Fiscalía del Principado de Asturias pide 2.160 euros de multa y la retirada del permiso durante dos años para un conductor acusado de atropellar a una anciana en un paso de peatones de Grado. La vista oral está señalada para mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo.

Según relata el Ministerio Público, el 13 de enero de 2016, el acusado conducía por la calle La Moratina para incorporarse a Valentín de Andrés. Detuvo el vehículo en el stop, pero «no miró con la suficiente diligencia» hacia la derecha para iniciar el giro. No se percató, entonces, que una anciana de 81 años había comenzado a cruzar el paso de peatones. No había ningún obstáculo que impidiera la vista. El conductor, sin embargo, no pudo reaccionar a tiempo y frenar, de manera que acabó atropellando a la mujer.

La anciana tardó 159 días en curar y se ha reservado el derecho a ejercitar las acciones civiles que considere oportunas. En vía civil, asimismo, la Fiscalía también solicita el pago al Sespa de la asistencia médica prestada.