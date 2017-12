Pinsi denuncia un «boicot» para que el Auditorio lleve el nombre de Corrales Juan Camino muestra las firmas en el registro municipal. / NOSTI El concejal Juan Camino presenta 1.059 firmas y lamenta que «se ha saboteado» para que no se pueden aportar ochenta hojas más MARCOS GUTIÉRREZ POLA DE SIERO. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:20

Juan Camino, concejal del Partido Independiente de Siero (Pinsi), presentó ayer en el registro municipal 1.059 firmas en apoyo de su petición para cambiar la denominación del Auditorio de Pola de Siero y ponerle el nombre de Juan José Corrales Montequín. Camino destacó que, pese a que la iniciativa parte de la formación y por tanto, no sería necesario el refrendo de estas rúbricas, ese millar «cumple sobradamente» el mínimo de doscientas que se establece en el reglamento de participación ciudadana para considerar una propuesta vecinal.

El portavoz del Pinsi lamentó, no obstante, que el peso que podría aportar a su propuesta el apoyo vecinal quedó, en cierta medida, limitado al «constatar que se ha boicoteado, saboteado y presionado para que no se pudieran aportar unas 80 hojas más». Estas supuestas trabas a la recogida habrían hecho desaparecer, según Camino, alrededor de un millar de firmas adicionales.

El representante del Partido Independiente de Siero afirmó, incluso, «haber sido testigo» de uno de estos intentos de boicot en un establecimiento hostelero de la Pola. «Lo único que pido es que se lleve a cabo el trámite», insistió. En esta línea, explicó que va a solicitar el apoyo del resto de grupos municipales para sacar adelante esta propuesta en el Pleno. Camino destacó la urgencia de llevar a término el proceso en el plazo de tiempo más corto posible, en vista de que la salud del exalcalde socialista de Siero «ha empeorado mucho últimamente». El concejal del Pinsi explicó que, una vez presentadas las firmas en el registro del Ayuntamiento de Siero, se nombrará un instructor del expediente para, acto seguido, abrirse un periodo de alegaciones no superior a treinta días naturales. El Pinsi había presentado la misma propuesta en febrero de este año, cuando planteó también el nombramiento de Corrales como Hijo Adoptivo de Siero. Al final solo se tramitó ese reconocimiento honorífico, que salió adelante en julio pasado por mayoría simple plenaria gracias a los votos del PSOE, PVF, Pinsi y el edil no adscrito Javier Seoane. Camino insistió ayer en que el exprimer edil sierense fue el verdadero artífice de que la localidad cuente con un auditorio, la obra de mayor envergadura en sus once años de mandato.