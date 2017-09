El Pleno aprueba la modificación de crédito con la única oposición de Somos Siero

El Pleno de Siero aprobó ayer la modificación de crédito de 3,8 millones de euros para inversiones en saneamientos, caminos, aguas, alumbrado, vías urbanas y contenedores soterrados. Tan solo el grupo de Somos Siero votó en contra de la propuesta. Su edil Ana Ballester criticó que no se detallaran las partidas previstas, echó en falta un plan estratégico y, aunque reconoció la necesidad de estas inversiones, justificó el voto negativo por la falta de «una memoria justificativa a la propuesta».

El alcalde de Siero, Ángel García, respondió que ya estaba aprobado un plan estratégico de saneamiento y preguntó a la secretaria en funciones si el documento presentaba alguna irregularidad. «Reúne todos los requisitos legales», fue su respuesta. El concejal de Economía, Alberto Pajares, añadió que cada proyecto tendrá su propia memoria cuando entre en fase de contratación.

El edil de IU, Edgar Cosío, lamentó que no se contara con ellos para plantear propuestas y reclamó más inversión en la zona sur y este del concejo. Y el concejal del Pinsi, Juan Camino, se quejó de que no se podrá reinvertir el dinero que sobre de las adjudicaciones de obra a la baja, que tendrá que destinarse a amortizar deuda. Pajares le replicó que no era posible técnicamente aprobar antes la modificación.