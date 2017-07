El pregón de Manuel Prendes abre las fiestas de El Berrón Dos feriantes trabajan en el montaje de una atracción hinchable de la fiesta de El Berrón. / SUSANA SAN MARTÍN El popular farmaceútico, ya jubilado, hará un recorrido por la historia de la localidad, donde trabajó y residió más de cuarenta años LYDIA IS el berrón. Viernes, 7 julio 2017, 07:23

Manuel Prendes, popular farmacéutico de El Berrón, será el encargado de inaugurar esta tarde de forma oficial las fiestas patronales de San Martín de La Carrera, que se celebran hasta el próximo miércoles en El Berrón. Lo hará a las ocho de la tarde el en Hogar del Pensionista, donde también se llevará a cabo la coronación de las reinas.

«Estoy muy ilusionado, me llevé una sorpresa cuando me llamaron porque no me lo esperaba, eso significa que les he dejado un buen recuerdo», aseguró ayer. Y es que hace ya cinco años que Prendes se jubiló, pero sus cuatro décadas al frente de la farmacia aún están muy presentes en la localidad.

Hoy Pregón y coronación de reinas (20 horas) y verbena a cargo de Samba y dj Jony Luarca (22). Mañana IV Motocross (14 horas) y concierto de Los Chunguitos y orquesta Essencia (22). El domingo Misa (12.30 horas), pasacalles y desfile de reinas (14), juegos tradicionales (18), partido de solteros contra casados (19) y actuación de Eclipse y Aire de Rumba.

En la actualidad está afincado en Oviedo, pero también fue vecino de El Berrón, a donde regresa habitualmente para no perder el contacto con sus conocidos. «Si tuviera que destacar algo sería el gran crecimiento que tuvo y que parecía imparable, aunque quedó frustrado por la crisis», señaló. Él mismo reconoce que eligió El Berrón para asentarse siguiendo el consejo de constructores y empresarios. Precisamente de esa evolución tratará en su pregón, en el que tiene previsto realizar un recorrido con el día que llegó a la localidad como farmacéutico como punto de partida. Tras el acto oficial, a las diez de la noche comenzará la primera verbena, a cargo de la orquesta gallega Samba y del Dj Jony Luarca, que salvo el domingo estará presente todas las noches.

Concierto de Los Chunguitos

Por su parte, el IV Motocross será el protagonista de la jornada de mañana. Se celebrará a partir de las dos de la tarde en los terrenos ubicados junto al campo de fútbol. Por la noche, Los Chunguitos ofrecerán un concierto y actuará también la orquesta Essencia.

El domingo, a las doce y media, se celebrará la misa en honor a San Martín de La Carrera, seguida del pasacalles de gaita y tambor y del desfile de reinas. Por la tarde, habrá juegos tradicionales a partir de las seis y partido de solteros contra casados a las siete. Las orquestas Eclipse y Aire de Rumba animarán la tercera verbena.

Por otro lado, el lunes es el día reservado para los socios. La comisión de fiestas repartirá el bollu, la botella de vino y el arroz con leche de siete de la tarde a nueve de la noche y actuarán las orquestas Jerusalén y Triunfo. Y el martes habrá juegos infantiles a las cinco de la tarde y Tekila será la protagonista de la verbena. A medianoche, si el tiempo lo permite, está previsto un espectáculo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Reiriz.

Las fiestas finalizarán el miércoles con la actuación de la popular orquesta Panorama, que a partir de las diez de la noche presentará su nuevo espectáculo de manera gratuita.