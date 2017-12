Presentadas 278 firmas contra la tala de plátanos

La campaña impulsada por dos vecinas para expresar su disconformidad con la tala de veintiséis plátanos en el paseo del parque Alfonso X, de Pola de Siero, se saldó con 278 firmas recogidas en poco más de una semana. El escrito -que se ha presentado ya en el registro del Ayuntamiento- lamenta que no se preservara «un bien ligado a nuestra localidad y un patrimonio medioambiental que nos pertenece a todos». Y considera injustificado que se talaran «algunos árboles que estaban sanos» o que no se hubieran intentado «otras medidas antes de llegar a una tan drástica». Los vecinos pretendían también que se restituyera el paseo con otros ejemplares de plátano, pero eso ya no será posible ya que se han plantado ejemplares de una variedad de arces.