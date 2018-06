El Principado reconoce que no hay ofertas para desarrollar el área de Bobes Uno de los viales sin finalizar del polígono de Bobes. / SUSANA SAN MARTÍN El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ve «indicios» para exigir responsabilidades patrimoniales y califica de «atraco» la gestión socialista LYDIA IS POLA DE SIERO. Viernes, 15 junio 2018, 00:20

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, reconoció ayer que hasta la fecha no ha habido interés por parte de ninguna empresa para hacerse cargo de las obras de finalización del medio millón de metros cuadrados que suponen la primera fase de urbanización del polígono de Bobes.

Así explicó -ante la pregunta formulada por el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons en el Pleno de la Junta General del Principado-, la razón por la que la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) ha aplazado en dos ocasiones la contratación de los trabajos, planteada bajo la modalidad del pago en permuta con varias parcelas del propio polígono.

No obstante, Lastra señaló que «no estaría mal que a la vez que se realiza un análisis tan crítico, se lanzara algún mensaje positivo». En este sentido, defendió que «la oferta tiene un buen precio». Sogepsa licitó las obras por valor de 8,7 millones de euros, IVA excluido, y con un plazo de ejecución de 12 meses.

Por su parte, Cuervas-Mons agradeció «la franqueza» del consejero de Infraestructuras y recordó que desde que el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó la licitación el pasado 21 de febrero se prorrogaron dos veces los plazos. La última ampliación fija el 27 de junio como fecha límite para presentar ofertas. «Ver estos aplazamientos no me huele nada bien, no sabemos si es que no calcularon bien los pliegos, los plazos técnicos o la posibilidad de que hubiera o no empresas interesadas, o si es que se han quedado como una novia plantada en el altar el día de la boda», apuntó.

«Me temo que no hay demanda ni la va a haber, es un atraco a los asturianos. Es una mala noticia, especialmente para Siero y debería haber una reflexión sobre la gestión que se ha llevado a cabo», incidió. El diputado aprovechó para criticar la actuación del gobierno socialista y aseguró que «es un auténtico y puro desastre, son una ruina para Asturias».

Veinte años de espera

Por otro lado, durante su intervención, Cuervas-Mons mostró el informe anual de Sogepsa de 1998, en el que ya se hablaba de la construcción del polígono de Bobes. «Una de las actuaciones de desarrollo industrial más importante de la región la llevan vendiendo políticamente veinte años y todo lo que se ha hecho para expropiar suelo, perjudicar a particulares y licitar obras ha sido baldío», resumió.

En este sentido, el diputado aseguró que «hay indicios de responsabilidad patrimonial» y defendió que «alguien tiene que responder por lo que se ha hecho». Y recordó que «por pura negligencia de los gestores de Sogepsa hubo que indemnizar a la UTE que empezó las obras de urbanización en Bobes porque dejó de cobrar y lo que reclamaba en aquel momento, que eran tres millones de euros, se han convertido en diez». Los trabajos en el área industrial llevan paralizados desde hace un lustro.