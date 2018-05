Protestas vecinales en Lugones ante los atascos provocados por una prueba ciclista Numeroso público en uno de los stands de la feria. / PABLO NOSTI La celebración de la carrera contrarreloj Challenge de la Montaña Central ocasionó varios cortes de tráfico en la localidad LYDIA IS Lugones. Domingo, 6 mayo 2018, 03:56

Es uno de los objetivos que se marcó el Ayuntamiento de Siero con su organización y lo está consiguiendo. Lugones fue ayer la capital del ciclismo en la segunda jornada de BiciSpace, el Festival Nacional de la Bicicleta, que registró miles de visitantes.

Entre la amplia oferta, con más de un centenar de marcas, destacaron propuestas como la de Bicletos Viajes, una empresa fundada por tres vascos y asentada en Madrid que ofrece rutas cicloturistas por España, Portugal, Francia y Marruecos con todos los servicios incluidos. «Ofrecemos un turismo de alforja, de conocer y nos interesa que se desarrolle también la economía local de cada destino», explicó Itziar Leguina. En total, disponen de 84 rutas con la posibilidad de crear otras a la carta a petición del cliente. «En Asturias funciona muy bien la del queso y la miel, que recorre el Oriente y los Picos de Europa, también la vía verde del aceite o la ruta de los alcornocales, en Andalucía y en Marruecos, la del Atlas», apuntó.

Por su parte, José Berdayes, de Biociosano, una empresa de El Berrón, explicó a todo el que se acercó a su stand la importancia de la biomecánica y de adaptar la bicicleta al ciclista para evitar desde molestias a lesiones irreversibles. «Antes, lo habitual era que llegaran ya lesionados, ahora cada vez viene más gente a hacer estudios preventivos», destacó. Como novedad, ofrece un test en la calle que permite una evaluación más completa con el apoyo de diversos sensores. «Lo importante es elegir bien antes de comprar y aún hay bastante desconocimiento», reconoció.

La parte negativa de la jornada la protagonizó la celebración de la prueba Challenge de la Montaña Central, una carrera contrarreloj que disputaron 21 equipos entre Lugones y La Fresneda que provocó un aluvión de quejas de vecinos y comerciantes ante los atascos que se ocasionaron. Pese a que la Policía Local y el Ayuntamiento de Siero habían avisado de cortes puntuales, fueron muchos los que a primera hora de la mañana se encontraron con cintas que impedían el paso y la salida de vehículos de los garajes y los que lograron circular se vieron obligados a utilizar vías secundarias.

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, anunció que exigirá responsabilidades al alcalde. «Se dejó a Lugones aislado durante toda la mañana, afectando a varias parroquias de la zona Oeste, con protestas y llamadas constantes, la centralita de la Policía Local colapsada, cientos de coches atrapados durante dos horas y los comerciantes de Lugones sin apenas ventas», apuntó.

Por su parte, el alcalde, Ángel García, explicó que el Ayuntamiento no organizó la prueba, si no tres clubes de ciclismo en colaboración con la Federación Asturiana de Ciclismo y lamentó las molestias. «El recorrido lo autoriza la Delegación del Gobierno, pido disculpas a todos los afectados y de cara al futuro se tomarán medidas para que no vuelva a ocurrir», apuntó.

BiciSpace vivirá hoy su última jornada y a partir de las 11 horas se disputará la III Carrera de Escuelas de Ciclismo.