«Hay ratas tan grandes como gatos», advierten los vecinos de la peatonal de Lugones Vecinos pasean por la calle Leopoldo Lugones. / IMANOL RIMADA Comerciantes y particulares creen que la presencia de roedores se debe a una deficiente limpieza de arquetas y contenedores MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Jueves, 5 julio 2018, 00:20

Vecinos y comerciantes de Leopoldo Lugones, también conocida como la peatonal, advirtieron al Ayuntamiento de Siero de la presencia de ratas en esta zona de Lugones, y algunas de ellas «son tan grandes como gatos», según Juan Ramón González, propietario de una librería en la zona. Ante esta situación, los vecinos y comerciantes urgen al Consistorio una mejor y más frecuente limpieza de alcantarillado, arquetas y contenedores. «Especialmente cuando llueve y hace bochorno aparecen las ratas; los contenedores de la basura tenían que limpiarlos más a menudo», abundó González.

«Mi padre y yo tenemos un garaje y aparecieron ratas esta misma semana», explicó y añadió que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento «para que echaran raticida». Con respecto al, en su opinión, defectuoso estado de las arquetas de evacuación de agua señaló que «esto es una calle peatonal y las hay por los dos lados, pero últimamente no vino nadie a limpiarlas y cuando llueve fuerte se anegan». M. R., vecino de Leopoldo Lugones, destacó que hace una semana pudo ver «un ratón cruzar de un lado a otro de la calle». «Creo que coinciden los días de más calor con la acumulación de desperdicios en las alcantarillas de estos días que ha llovido más. Los días después a que llueva mucho tendrían que venir a limpiar lo que va quedando». Saray Mekhzer, responsable de un establecimiento de joyería de esta céntrica calle, recalcó que «las alcantarillas están hechas una porquería y las arquetas, la mayoría, están rotas y levantadas. No me pilla de sorpresa que estando así haya estos problemas».

Sergio García, portavoz municipal de Ciudadanos, explicó que procederá a ponerse en contacto con la Concejalía de Infraestructuras para buscar solución a esta situación.