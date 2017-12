Rechazada una reclamación de 13.623 euros por una caída en El Bayu Un informe del Patronato Municipal de Deportes sostiene que no está acreditado el accidente y que el lugar señalado no presenta deficiencias J. C. D. POLA DE SIERO. Domingo, 31 diciembre 2017, 00:41

El Patronato Deportivo Municipal de Siero ha desestimado una reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó un vecino por una supuesta caída sufrida en abril de 2016 en una rampa de acceso al campo de fútbol de El Bayu. El demandante atribuía su accidente a «un defectuoso estado de mantenimiento» de la instalación municipal y reclamaba una indemnización de 13.623 euros, que es la cantidad en la que valoraba los perjuicios causados.

La reclamación se presentó el 30 de diciembre de 2016, dentro del plazo legal de un año desde que ocurriera el hecho lesivo, y la cuantía de la indemnización la aportó un mes más tarde. A partir de ahí, el Patronato Deportivo incoó un expediente y nombró un instructor para investigar los hechos, que culminaron hace unos días con la denegación.

Según fuentes municipales, cuando se recibió la reclamación en el Patronato, en un primer momento pensaron que la caída se había producido en la rampa de acceso existente en la entrada principal del campo de fútbol. Pero el testimonio del vecino permitió comprobar que se trataba de otra puerta secundaria, que da acceso a un pasillo y un almacén, que está situada en el lateral del edificio y que tiene una rampa exterior muy poco pronunciada.

La reclamación se desestimó con dos argumentos. Uno de ellos fue que el denunciante no podía acreditar que la caída se había producido en ese lugar. Además, el Patronato supervisó la rampa con un péndulo para comprobar lo que resbalaba. El resultado fue que la rampa no presentaba ninguna irregularidad o deficiencia, por lo que el accidente no podía ser achacable a un defectuoso mantenimiento.

Un campo sin recepcionar

Cabe recordar la peculiar situación del campo de fútbol de El Bayu, que fue construido por la sociedad mixta Sogepsa dentro del convenio urbanístico de Siero Este y que, desde su finalización en 2006, nunca fue recepcionado oficialmente por el Ayuntamiento debido a las numerosas deficiencias constructivas que Sogepsa nunca subsanó.

No obstante, un informe del departamento municipal de Patrimonio recomendaba regularizar la situación jurídica del campo y formalizar una escritura pública de declaración de obra nueva, como paso previo a inscribirlo en el registro de la propiedad, el catastro y el inventario municipal de bienes y derechos.

El documento advertía de que, ante un eventual daño de las instalaciones o daños causados a terceros, «sería muy difícil, por no decir imposible» que un tribunal eximiera al Ayuntamiento de responsabilidad. El alcalde de Siero, Ángel García, anunció hace dos semanas que el campo de fútbol se había dado de alta en el inventario municipal. Y desveló que, aunque el estadio se viene utilizando desde hace casi diez años, el Ayuntamiento estaba desprotegido con la póliza de seguros.